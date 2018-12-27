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Новогоднее обращение Президента Рауля Хаджимба к гражданам Абхазии
23:45, 31 Декабря 2018
«В эти мгновения мы преисполнены веры и надежды на исполнение добрых пожеланий, реализацию наших идей и замыслов, намеченных планов», – сказал Президент.
Сухум. 31 декабря. Апсныпресс. Президент республики Абхазия Рауль Джумкович Хаджимба поздравил народ Абхазии с Новым годом:
«Дорогие соотечественники!
Буквально через несколько минут наступит новый, 2019 год.
В эти мгновения мы преисполнены веры и надежды на исполнение добрых пожеланий, реализацию наших идей и замыслов, намеченных планов.
В уходящем году нам удалось достичь положительных результатов в жизненно важных сферах. При поддержке России, а также опираясь на собственные возможности, мы продолжили восстановление социальных объектов в городах и районах Абхазии, в том числе школ, детских садов, лечебных учреждений. Мы вкладываем значительные средства в развитие аграрного сектора, дорожной инфраструктуры, водо- и электроснабжение наших сел.
Подписаны соглашения с Российской Федерацией, расширяющие возможности оказания льготных медицинских услуг нашим гражданам. Забота о социальных нуждах людей была и остается нашей приоритетной задачей.
Прорывом во внешней политике стало официальное признание Сирийской Арабской Республикой нашего государства. Уверен, что дипломатические усилия и в других направлениях увенчаются новыми успехами.
Массовость и масштабность мероприятий, посвященных 25-летию Победы и Независимости нашего государства, наглядно показали, как народ дорожит своими завоеваниями, своей историей и своей свободой, ради которой были отданы жизни тысяч доблестных защитников Абхазии.
Мы будем делать всё возможное, чтобы сохранить на нашей многострадальной земле мир, согласие и стабильность, обеспечить дальнейшее поступательное развитие государства.
Уверен, что в новом, 2019 году, нам удастся придать новый импульс реализации начатых социально-экономических и правовых реформ, улучшению жизни наших граждан.
Будьте счастливы, дорогие соотечественники! Пусть сбудутся все ваши желания. Доброго вам здоровья и благополучия. С Новым годом!
Ҽаанбзиала шәгәырӷьо шәнеиааит акыр иаҧсоу ҳауаажәлар! Иҿиалааит, иеизҳалааит хьӡи-ҧшеи згым ҳ-Аҧсадгьыл Аҧсынра!»
Сухум. 31 декабря. Апсныпресс. Президент республики Абхазия Рауль Джумкович Хаджимба поздравил народ Абхазии с Новым годом:
«Дорогие соотечественники!
Буквально через несколько минут наступит новый, 2019 год.
В эти мгновения мы преисполнены веры и надежды на исполнение добрых пожеланий, реализацию наших идей и замыслов, намеченных планов.
В уходящем году нам удалось достичь положительных результатов в жизненно важных сферах. При поддержке России, а также опираясь на собственные возможности, мы продолжили восстановление социальных объектов в городах и районах Абхазии, в том числе школ, детских садов, лечебных учреждений. Мы вкладываем значительные средства в развитие аграрного сектора, дорожной инфраструктуры, водо- и электроснабжение наших сел.
Подписаны соглашения с Российской Федерацией, расширяющие возможности оказания льготных медицинских услуг нашим гражданам. Забота о социальных нуждах людей была и остается нашей приоритетной задачей.
Прорывом во внешней политике стало официальное признание Сирийской Арабской Республикой нашего государства. Уверен, что дипломатические усилия и в других направлениях увенчаются новыми успехами.
Массовость и масштабность мероприятий, посвященных 25-летию Победы и Независимости нашего государства, наглядно показали, как народ дорожит своими завоеваниями, своей историей и своей свободой, ради которой были отданы жизни тысяч доблестных защитников Абхазии.
Мы будем делать всё возможное, чтобы сохранить на нашей многострадальной земле мир, согласие и стабильность, обеспечить дальнейшее поступательное развитие государства.
Уверен, что в новом, 2019 году, нам удастся придать новый импульс реализации начатых социально-экономических и правовых реформ, улучшению жизни наших граждан.
Будьте счастливы, дорогие соотечественники! Пусть сбудутся все ваши желания. Доброго вам здоровья и благополучия. С Новым годом!
Ҽаанбзиала шәгәырӷьо шәнеиааит акыр иаҧсоу ҳауаажәлар! Иҿиалааит, иеизҳалааит хьӡи-ҧшеи згым ҳ-Аҧсадгьыл Аҧсынра!»
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