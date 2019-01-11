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Новая система налогообложения позволит малым предпринимателям сэкономить до 40% налоговых расходов
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17:04, 17 Января 2019
В Абхазии впервые введен закон «О патентной системе налогообложения».
Сухум. 17 января. Апсныпресс. Дмитрий Басария. С 1 января 2019 года вступил в силу Закон Республики Абхазия «О патентной системе налогообложения». Закон был принят на сессии Народного Собрания – Парламента Абхазии в августе 2018 года.
Руководитель пресс-службы Министерства по налогам и сборам РА Георгий Габуния рассказал Апсныпресс о преимуществах Закона: «Патентная система налогообложения введена в Абхазии впервые. Закон рассчитан на тех предпринимателей, которые не пользуются услугами наемного труда. Преимущество системы в том, что малые предприниматели, покупая патент сроком от 1 до 12 месяцев, заранее оплачивают все налоги и экономят до 40% налоговых расходов. Чем на более длительный срок будет приобретен патент, тем меньше будет сумма налога».
По словам Габуния, под действие Закона РА «О патентной системе налогообложения» подпадают следующие виды предпринимательской деятельности, осуществляемые самостоятельно (без наемного труда):
– оказание бытовых услуг по перечню, приведенному в Приложении 1 к Закону;
– оказание ветеринарных услуг;
– оказание туристских услуг по прогулкам верхом на животных;
– оказание услуг проката по перечню, приведенному в Приложении 1 к Закону;
– оказание автотранспортных услуг по перечню, приведенному в Приложении 1 к Закону;
– розничная торговля, осуществляемая через объекты торговли (киоски, палатки, лотки и другие объекты организации торговли), в том числе, не имеющие стационарной торговой площади, общая площадь размещения которых не превышает 10 квадратных метров;
– оказание услуг компьютерных залов;
– производство кузнечных изделий;
– изготовление изделий народных художественных промыслов;
– оказание услуг в малых средствах размещения, номерной фонд которых не превышает 7 номеров;
– индивидуальное производство и реализация кулинарных изделий;
– музыкальное и хореографическое обслуживание торжеств и обрядов; – услуги по обучению и репетиторству;
– создание произведений живописи;
– предоставление услуг развлекательных и игровых аттракционов.
Сухум. 17 января. Апсныпресс. Дмитрий Басария. С 1 января 2019 года вступил в силу Закон Республики Абхазия «О патентной системе налогообложения». Закон был принят на сессии Народного Собрания – Парламента Абхазии в августе 2018 года.
Руководитель пресс-службы Министерства по налогам и сборам РА Георгий Габуния рассказал Апсныпресс о преимуществах Закона: «Патентная система налогообложения введена в Абхазии впервые. Закон рассчитан на тех предпринимателей, которые не пользуются услугами наемного труда. Преимущество системы в том, что малые предприниматели, покупая патент сроком от 1 до 12 месяцев, заранее оплачивают все налоги и экономят до 40% налоговых расходов. Чем на более длительный срок будет приобретен патент, тем меньше будет сумма налога».
По словам Габуния, под действие Закона РА «О патентной системе налогообложения» подпадают следующие виды предпринимательской деятельности, осуществляемые самостоятельно (без наемного труда):
– оказание бытовых услуг по перечню, приведенному в Приложении 1 к Закону;
– оказание ветеринарных услуг;
– оказание туристских услуг по прогулкам верхом на животных;
– оказание услуг проката по перечню, приведенному в Приложении 1 к Закону;
– оказание автотранспортных услуг по перечню, приведенному в Приложении 1 к Закону;
– розничная торговля, осуществляемая через объекты торговли (киоски, палатки, лотки и другие объекты организации торговли), в том числе, не имеющие стационарной торговой площади, общая площадь размещения которых не превышает 10 квадратных метров;
– оказание услуг компьютерных залов;
– производство кузнечных изделий;
– изготовление изделий народных художественных промыслов;
– оказание услуг в малых средствах размещения, номерной фонд которых не превышает 7 номеров;
– индивидуальное производство и реализация кулинарных изделий;
– музыкальное и хореографическое обслуживание торжеств и обрядов; – услуги по обучению и репетиторству;
– создание произведений живописи;
– предоставление услуг развлекательных и игровых аттракционов.
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