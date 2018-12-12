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Названы победители IV тура клубного чемпионата Абхазии по настольному теннису

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11:18, 18 Декабря 2018
Названы победители IV тура клубного чемпионата Абхазии по настольному теннису
Организаторы - Государственный комитет РА по физической культуре и спорту и Федерация настольного тенниса РА.

Сухум. 18 декабря. Апсныпресс. В Сухуме прошел IV тур клубного чемпионата Абхазии по настольному теннису.

В чемпионате участвовали 44 спортсмена в составе 7 команд. По итогам соревнований в командном первенстве первое место заняла команда «Сухум», второе место у команды «Пивоваренный завод «Сухумский», третье - у пограничного Управления ФСБ России в Абхазии.

В личном разряде среди мужчин первое место занял Лаша Давитая, второе - Игорь Марков, третье - Артур Чакрян. Среди девочек первое место заняла Ханифа Воуба, второе - Анна Егорова, третье - Эльвира Кесян.

Также, прошли соревнования среди инвалидов-ампутантов, в которых приняли участие 6 спортсменов. Среди них лучшим стал Джон Чан-оглы, второе место занял Алхас Ампар, третье - Роман Матяшев.

Президент Федерации настольного тенниса Беслан Карчава проинформировал: «По итогам года (четырех туров) были названы лучшие игроки, среди мужчин - Ренат Карчава, среди девочек -Ханифа Воуба, среди инвалидов-ампутантов - Джон Чан-оглы, лучшей командой 2018 года была названа команда «Сухум», второе место у команды «Пивоваренного завода «Сухумский» и третье - у команды из Ткуарчала».

При этом, Карчава добавил, что в течение года во всех турах участвовали более 70 спортсменов, 12 команд и 10 инвалидов-ампутантов.

Организаторы - Государственный комитет РА по физической культуре и спорту и Федерация настольного тенниса РА.

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