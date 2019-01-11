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Названы лучшие спортсмены Абхазии 2018 года
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16:55, 17 Января 2019
Госкомспорт РА назвал лучших спортсменов Абхазии 2018 года.
Сухум. 17 января. Апсныпресс. В соответствии с Положением о Единой Республиканской спортивной классификации Государственного комитета Республики Абхазия по физической культуре и спорту названы лучшие спортсмены Абхазии 2018 года.
Автомобильный спорт:
– Гвазава Дмитрий Эдгарович – двукратный обладатель Кубка России по автогонкам Mitjet 2L в категории PRO (профессиональная).
Вольная борьба:
– Гварамия Асланбек Бесланович – победитель Первенства России среди юниоров;
– Тренер – Джопуа Тимур Рудольфович;
– Кетия Инар Русланович – победитель Первенства России, Европы и мира среди юниоров.
Тренер – Бения Дзуку Махмедович.
Грэпплинг:
– Квициния Ахра Борисович – пятикратный чемпион мира.
Каратэ-до шотокан казэ-ха:
– Агумава Николь Киазымовна – обладатель Кубка мира;
– Бигвава Роза Анзоровна – обладатель Кубка мира;
– Харазия Сима Алиасовна – обладатель Кубка мира.
– команда Абхазии заняла первое место «командное ката» среди женщин.
Тренер – Абухба Ахра Иванович.
Каратэ кекусинкай:
– Карапетян Роберт Леонович – серебряный призер Первенства мира;
– Джалагония Лера Игоревна – бронзовый призер Первенства мира.
Тренер – Читанава Тимур Витальевич.
Каратэ-до фудокан:
– Щербина Мария Игоревна – победитель Первенства Национальной федерации каратэ-до фудокан-шотокан России;
– Демьянов Иван Сергеевич – победитель Первенства Национальной федерации каратэ-до фудокан-шотокан России;
– Цурцумия Рамаз Ревазович – победитель Первенства Национальной федерации каратэ-до фудокан-шотокан России.
Тренер – Демьянов Сергей Владимирович.
Косики каратэ:
– Хварцкия Самир Сатбеевич – победитель Первенства и Кубка России;
– Ходжоян Эрик Артемович – победитель Первенства России;
– Ходжоян Артур Артемович – победитель Первенства России;
– Бутба Тимур Асланович – победитель Первенства России;
– Авидзба София Аслановна – победитель Первенства России и Кубка Азии;
– Адлейба Дмитрий Заурович – победитель Кубка России.
Тренер – Адлейба Демис Енверович.
Паратхэквондо:
– Цвижба Леон Ильич – чемпион России.
Тренер – Бадалян Вадим Енокович
Рукопашный бой:
– Григолия Гурам Львович – бронзовый призер Чемпионата мира по полноконтактному рукопашному бою;
– Хзарджян Рауль Ервандович – бронзовый призер Первенства мира по полноконтактному рукопашному бою;
– Камлия Даниил Даурович – бронзовый призер Первенства мира по полноконтактному рукопашному бою;
– Сагилян Сергей Акопович – бронзовый призер Чемпионата мира по полноконтактному рукопашному бою.
Тренер – Алексанян Ваграм Балабекович.
– Агрба Энри Родикович – серебряный призер чемпионата мира по полноконтактному рукопашному бою и победитель Кубка мира FCF-MMА. Награжден специальным призом «За лучший бой на турнире».
Тренер – Аристава Астамур Геннадьевич.
Пауэрлифтинг:
– Бабал Альпер Акынович – чемпион Европы;
Тренер – Габуния Владимир Юрьевич.
– Стороженко Петр Николаевич – чемпион Европы.
Тренер – Стороженко Николай Рафаэлович.
– Акопян Ален Арменович – серебряный призер Чемпионата Европы.
Тренер – Инапшба Рашид Русланович.
– Стороженко Николай Рафаэлович – бронзовый призер Чемпионата Европы;
– Лордкипанидзе Саид Ирадионович – трехкратный Чемпион мира, чемпион Европы.
Тренер – Черкезия Алексей Джансухович.
Профессиональный бокс:
– Адлейба Игорь Отарович – 5 боев и 5 побед на профессиональном ринге.
Тренер – Адлейба Беслан Николаевич, Напольских Андрей Сергеевич.
– Чежия Батал Ревазович – 8 боев и 8 побед на профессиональном ринге.
Тренер – Кучуберия Гарри, Бабяк Арсений, Ивичук Андрей.
Сухум. 17 января. Апсныпресс. В соответствии с Положением о Единой Республиканской спортивной классификации Государственного комитета Республики Абхазия по физической культуре и спорту названы лучшие спортсмены Абхазии 2018 года.
Автомобильный спорт:
– Гвазава Дмитрий Эдгарович – двукратный обладатель Кубка России по автогонкам Mitjet 2L в категории PRO (профессиональная).
Вольная борьба:
– Гварамия Асланбек Бесланович – победитель Первенства России среди юниоров;
– Тренер – Джопуа Тимур Рудольфович;
– Кетия Инар Русланович – победитель Первенства России, Европы и мира среди юниоров.
Тренер – Бения Дзуку Махмедович.
Грэпплинг:
– Квициния Ахра Борисович – пятикратный чемпион мира.
Каратэ-до шотокан казэ-ха:
– Агумава Николь Киазымовна – обладатель Кубка мира;
– Бигвава Роза Анзоровна – обладатель Кубка мира;
– Харазия Сима Алиасовна – обладатель Кубка мира.
– команда Абхазии заняла первое место «командное ката» среди женщин.
Тренер – Абухба Ахра Иванович.
Каратэ кекусинкай:
– Карапетян Роберт Леонович – серебряный призер Первенства мира;
– Джалагония Лера Игоревна – бронзовый призер Первенства мира.
Тренер – Читанава Тимур Витальевич.
Каратэ-до фудокан:
– Щербина Мария Игоревна – победитель Первенства Национальной федерации каратэ-до фудокан-шотокан России;
– Демьянов Иван Сергеевич – победитель Первенства Национальной федерации каратэ-до фудокан-шотокан России;
– Цурцумия Рамаз Ревазович – победитель Первенства Национальной федерации каратэ-до фудокан-шотокан России.
Тренер – Демьянов Сергей Владимирович.
Косики каратэ:
– Хварцкия Самир Сатбеевич – победитель Первенства и Кубка России;
– Ходжоян Эрик Артемович – победитель Первенства России;
– Ходжоян Артур Артемович – победитель Первенства России;
– Бутба Тимур Асланович – победитель Первенства России;
– Авидзба София Аслановна – победитель Первенства России и Кубка Азии;
– Адлейба Дмитрий Заурович – победитель Кубка России.
Тренер – Адлейба Демис Енверович.
Паратхэквондо:
– Цвижба Леон Ильич – чемпион России.
Тренер – Бадалян Вадим Енокович
Рукопашный бой:
– Григолия Гурам Львович – бронзовый призер Чемпионата мира по полноконтактному рукопашному бою;
– Хзарджян Рауль Ервандович – бронзовый призер Первенства мира по полноконтактному рукопашному бою;
– Камлия Даниил Даурович – бронзовый призер Первенства мира по полноконтактному рукопашному бою;
– Сагилян Сергей Акопович – бронзовый призер Чемпионата мира по полноконтактному рукопашному бою.
Тренер – Алексанян Ваграм Балабекович.
– Агрба Энри Родикович – серебряный призер чемпионата мира по полноконтактному рукопашному бою и победитель Кубка мира FCF-MMА. Награжден специальным призом «За лучший бой на турнире».
Тренер – Аристава Астамур Геннадьевич.
Пауэрлифтинг:
– Бабал Альпер Акынович – чемпион Европы;
Тренер – Габуния Владимир Юрьевич.
– Стороженко Петр Николаевич – чемпион Европы.
Тренер – Стороженко Николай Рафаэлович.
– Акопян Ален Арменович – серебряный призер Чемпионата Европы.
Тренер – Инапшба Рашид Русланович.
– Стороженко Николай Рафаэлович – бронзовый призер Чемпионата Европы;
– Лордкипанидзе Саид Ирадионович – трехкратный Чемпион мира, чемпион Европы.
Тренер – Черкезия Алексей Джансухович.
Профессиональный бокс:
– Адлейба Игорь Отарович – 5 боев и 5 побед на профессиональном ринге.
Тренер – Адлейба Беслан Николаевич, Напольских Андрей Сергеевич.
– Чежия Батал Ревазович – 8 боев и 8 побед на профессиональном ринге.
Тренер – Кучуберия Гарри, Бабяк Арсений, Ивичук Андрей.
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