Госкомспорт РА назвал лучших спортсменов Абхазии 2018 года.



Сухум. 17 января. Апсныпресс. В соответствии с Положением о Единой Республиканской спортивной классификации Государственного комитета Республики Абхазия по физической культуре и спорту названы лучшие спортсмены Абхазии 2018 года.



Автомобильный спорт:

– Гвазава Дмитрий Эдгарович – двукратный обладатель Кубка России по автогонкам Mitjet 2L в категории PRO (профессиональная).



Вольная борьба :

– Гварамия Асланбек Бесланович – победитель Первенства России среди юниоров;

– Тренер – Джопуа Тимур Рудольфович;

– Кетия Инар Русланович – победитель Первенства России, Европы и мира среди юниоров.



Тренер – Бения Дзуку Махмедович.



Грэпплинг:

– Квициния Ахра Борисович – пятикратный чемпион мира.



Каратэ-до шотокан казэ-ха:

– Агумава Николь Киазымовна – обладатель Кубка мира;

– Бигвава Роза Анзоровна – обладатель Кубка мира;

– Харазия Сима Алиасовна – обладатель Кубка мира.

– команда Абхазии заняла первое место «командное ката» среди женщин.



Тренер – Абухба Ахра Иванович.



Каратэ кекусинкай:

– Карапетян Роберт Леонович – серебряный призер Первенства мира;

– Джалагония Лера Игоревна – бронзовый призер Первенства мира.



Тренер – Читанава Тимур Витальевич.



Каратэ-до фудокан:

– Щербина Мария Игоревна – победитель Первенства Национальной федерации каратэ-до фудокан-шотокан России;

– Демьянов Иван Сергеевич – победитель Первенства Национальной федерации каратэ-до фудокан-шотокан России;

– Цурцумия Рамаз Ревазович – победитель Первенства Национальной федерации каратэ-до фудокан-шотокан России.



Тренер – Демьянов Сергей Владимирович.



Косики каратэ:

– Хварцкия Самир Сатбеевич – победитель Первенства и Кубка России;

– Ходжоян Эрик Артемович – победитель Первенства России;

– Ходжоян Артур Артемович – победитель Первенства России;

– Бутба Тимур Асланович – победитель Первенства России;

– Авидзба София Аслановна – победитель Первенства России и Кубка Азии;

– Адлейба Дмитрий Заурович – победитель Кубка России.



Тренер – Адлейба Демис Енверович.



Паратхэквондо:

– Цвижба Леон Ильич – чемпион России.



Тренер – Бадалян Вадим Енокович



Рукопашный бой:

– Григолия Гурам Львович – бронзовый призер Чемпионата мира по полноконтактному рукопашному бою;

– Хзарджян Рауль Ервандович – бронзовый призер Первенства мира по полноконтактному рукопашному бою;

– Камлия Даниил Даурович – бронзовый призер Первенства мира по полноконтактному рукопашному бою;

– Сагилян Сергей Акопович – бронзовый призер Чемпионата мира по полноконтактному рукопашному бою.



Тренер – Алексанян Ваграм Балабекович.



– Агрба Энри Родикович – серебряный призер чемпионата мира по полноконтактному рукопашному бою и победитель Кубка мира FCF-MMА. Награжден специальным призом «За лучший бой на турнире».



Тренер – Аристава Астамур Геннадьевич.



Пауэрлифтинг:

– Бабал Альпер Акынович – чемпион Европы;



Тренер – Габуния Владимир Юрьевич.



– Стороженко Петр Николаевич – чемпион Европы.



Тренер – Стороженко Николай Рафаэлович.



– Акопян Ален Арменович – серебряный призер Чемпионата Европы.



Тренер – Инапшба Рашид Русланович.



– Стороженко Николай Рафаэлович – бронзовый призер Чемпионата Европы;

– Лордкипанидзе Саид Ирадионович – трехкратный Чемпион мира, чемпион Европы.



Тренер – Черкезия Алексей Джансухович.



Профессиональный бокс:

– Адлейба Игорь Отарович – 5 боев и 5 побед на профессиональном ринге.



Тренер – Адлейба Беслан Николаевич, Напольских Андрей Сергеевич.



– Чежия Батал Ревазович – 8 боев и 8 побед на профессиональном ринге.



Тренер – Кучуберия Гарри, Бабяк Арсений, Ивичук Андрей.

