Народная артистка Абхазии Софа Агумаа отмечает 80-летний юбилей

В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии прошла фотовыставка «Время счастливых находок», посвященная юбилею Народной артистки Абхазии Софы Агумаа.Открывая фотовыставку, министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия отметила, что в Абхазии нет человека, который интересуется культурой, театром и не знает Народную артистку Софу Агумаа.«Сегодня отмечает свой юбилей Народная артистка Абхазии Софа Агумаа. В День ее рождения мы решили показать на выставке фотографии, на которых запечатлены лучшие образы Софы Агумаа. Я думаю, для всех присутствующих эта выставка интересная ретроспектива – история Абхазского театра, образы Софы Агумаа в спектаклях, которые в разные годы ставились разными режиссёрами. Здесь также представлены афиши и рецензии».Советник Президента по науке, культуре и образованию Владимир Зантария зачитал поздравительный адрес от Главы государства Рауля Хаджимба: «От всей души поздравляю вас с 80-летием! Вы внесли весомый вклад в профессиональное становление Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба.Ваши талант и сценическое мастерство заслужили высокую оценку со стороны зрителей и искусствоведов. Любителям театрального искусства навсегда запомнились ваши яркие роли, образы из произведений абхазской и мировой классики».Со своей стороны, Народная артистка Республики Абхазия Софа Агумаа отметила: «Для меня сцена - это все. Не зря говорят, театр - это храм, поэтому я была всегда искренней со своими зрителями».