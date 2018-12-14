18:01, 20 Декабря 2018 165
17:44, 20 Декабря 2018 273
17:01, 20 Декабря 2018 172
14:03, 20 Декабря 2018 187
12:34, 20 Декабря 2018 178
11:46, 20 Декабря 2018 218
18:05, 19 Декабря 2018 548
17:54, 19 Декабря 2018 391
16:55, 19 Декабря 2018 482
16:51, 19 Декабря 2018 255
16:14, 19 Декабря 2018 868
15:47, 19 Декабря 2018 495
15:05, 19 Декабря 2018 461
19:38, 18 Декабря 2018 503
15:40, 18 Декабря 2018 330
15:31, 18 Декабря 2018 529
11:54, 18 Декабря 2018 406
11:18, 18 Декабря 2018 308
16:24, 17 Декабря 2018 364
13:37, 17 Декабря 2018 625
12:10, 17 Декабря 2018 503
12:02, 17 Декабря 2018 388
18:53, 14 Декабря 2018 657
15:54, 14 Декабря 2018 485
15:00, 14 Декабря 2018 1253
Популярное
14.12.2018 969
19.12.2018 868
13.12.2018 856
14.12.2018 727
13.12.2018 702
14.12.2018 657
13.12.2018 650
Народная артистка Абхазии Софа Агумаа отмечает 80-летний юбилей
155
18:01, 20 Декабря 2018
В ЦВЗ РА состоялась фотовыставка «Время счастливых находок», посвященная юбилею Народной артистки Абхазии Софы Агумаа.
Сухум. 20 декабря. Апсныпресс. Лана Цвижба/Тамара Ачба. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии прошла фотовыставка «Время счастливых находок», посвященная юбилею Народной артистки Абхазии Софы Агумаа.
Открывая фотовыставку, министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия отметила, что в Абхазии нет человека, который интересуется культурой, театром и не знает Народную артистку Софу Агумаа.
«Сегодня отмечает свой юбилей Народная артистка Абхазии Софа Агумаа. В День ее рождения мы решили показать на выставке фотографии, на которых запечатлены лучшие образы Софы Агумаа. Я думаю, для всех присутствующих эта выставка интересная ретроспектива – история Абхазского театра, образы Софы Агумаа в спектаклях, которые в разные годы ставились разными режиссёрами. Здесь также представлены афиши и рецензии».
Советник Президента по науке, культуре и образованию Владимир Зантария зачитал поздравительный адрес от Главы государства Рауля Хаджимба: «От всей души поздравляю вас с 80-летием! Вы внесли весомый вклад в профессиональное становление Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба.
Ваши талант и сценическое мастерство заслужили высокую оценку со стороны зрителей и искусствоведов. Любителям театрального искусства навсегда запомнились ваши яркие роли, образы из произведений абхазской и мировой классики».
Со своей стороны, Народная артистка Республики Абхазия Софа Агумаа отметила: «Для меня сцена - это все. Не зря говорят, театр - это храм, поэтому я была всегда искренней со своими зрителями».
Сухум. 20 декабря. Апсныпресс. Лана Цвижба/Тамара Ачба. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии прошла фотовыставка «Время счастливых находок», посвященная юбилею Народной артистки Абхазии Софы Агумаа.
Открывая фотовыставку, министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия отметила, что в Абхазии нет человека, который интересуется культурой, театром и не знает Народную артистку Софу Агумаа.
«Сегодня отмечает свой юбилей Народная артистка Абхазии Софа Агумаа. В День ее рождения мы решили показать на выставке фотографии, на которых запечатлены лучшие образы Софы Агумаа. Я думаю, для всех присутствующих эта выставка интересная ретроспектива – история Абхазского театра, образы Софы Агумаа в спектаклях, которые в разные годы ставились разными режиссёрами. Здесь также представлены афиши и рецензии».
Советник Президента по науке, культуре и образованию Владимир Зантария зачитал поздравительный адрес от Главы государства Рауля Хаджимба: «От всей души поздравляю вас с 80-летием! Вы внесли весомый вклад в профессиональное становление Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба.
Ваши талант и сценическое мастерство заслужили высокую оценку со стороны зрителей и искусствоведов. Любителям театрального искусства навсегда запомнились ваши яркие роли, образы из произведений абхазской и мировой классики».
Со своей стороны, Народная артистка Республики Абхазия Софа Агумаа отметила: «Для меня сцена - это все. Не зря говорят, театр - это храм, поэтому я была всегда искренней со своими зрителями».
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.org. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.org обязательна.