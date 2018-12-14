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Народная артистка Абхазии Софа Агумаа отмечает 80-летний юбилей

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18:01, 20 Декабря 2018
Народная артистка Абхазии Софа Агумаа отмечает 80-летний юбилей
В ЦВЗ РА состоялась фотовыставка «Время счастливых находок», посвященная юбилею Народной артистки Абхазии Софы Агумаа.

Сухум. 20 декабря. Апсныпресс. Лана Цвижба/Тамара Ачба. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии прошла фотовыставка «Время счастливых находок», посвященная юбилею Народной артистки Абхазии Софы Агумаа.

  

Открывая фотовыставку, министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия отметила, что в Абхазии нет человека, который интересуется культурой, театром и не знает Народную артистку Софу Агумаа.

«Сегодня отмечает свой юбилей Народная артистка Абхазии Софа Агумаа. В День ее рождения мы решили показать на выставке фотографии, на которых запечатлены лучшие образы Софы Агумаа. Я думаю, для всех присутствующих эта выставка интересная ретроспектива – история Абхазского театра, образы Софы Агумаа в спектаклях, которые в разные годы ставились разными режиссёрами. Здесь также представлены афиши и рецензии».

Советник Президента по науке, культуре и образованию Владимир Зантария зачитал поздравительный адрес от Главы государства Рауля Хаджимба: «От всей души поздравляю вас с 80-летием! Вы внесли весомый вклад в профессиональное становление Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба.

Ваши талант и сценическое мастерство заслужили высокую оценку со стороны зрителей и искусствоведов. Любителям театрального искусства навсегда запомнились ваши яркие роли, образы из произведений абхазской и мировой классики».

Со своей стороны, Народная артистка Республики Абхазия Софа Агумаа отметила: «Для меня сцена - это все. Не зря говорят, театр - это храм, поэтому я была всегда искренней со своими зрителями».

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