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Мушмула, камелия, жимолость: Абхазия цветущая
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14:53, 23 Января 2019
Ежемесячный календарь цветения растений от Апсныпресс.
Сухум. 22 января Апсныпресс. Тамара Ачба. В Абхазии каждый месяц в течение круглого года цветут определенные деревья, кустарники или цветы.
О том, что цветет в стране в январе, Апсныпресс рассказала кандидат биологических наук, заведующая отделом цветоводства Института ботаники РА Ирина Папазян.
Как сообщила Папазян, сейчас в Ботаническом саду продолжается массовое цветение семейства кустарников: «Это – конопляник мелкий, жимолость стендишь. Камелия японская, дафна душистая – у них начало цветения. Также активно цветет хеномелес японский. В этом году в Ботаническом саду было сделано плановое глубокое обрезание, поэтому цветение есть, но не такое пышное», – сказала она.
Из травянистых растений, по словам Папазян, цветут нарциссы из группы тацетов.
А также, цветут деревья. «На подходе цветение магнолии листопадной, у этих деревьев уже достаточно хорошие бутоны, но пока еще не распустившиеся. Активно цветет мушмула, которая находится почти во всех дворах. Это декоративное дерево, цветет очень красиво», – сообщила кандидат наук.
При этом, как отметила Папазян, те же растения цветут и за пределами Ботанического сада, в городах и селах Абхазии.
Сухум. 22 января Апсныпресс. Тамара Ачба. В Абхазии каждый месяц в течение круглого года цветут определенные деревья, кустарники или цветы.
О том, что цветет в стране в январе, Апсныпресс рассказала кандидат биологических наук, заведующая отделом цветоводства Института ботаники РА Ирина Папазян.
Как сообщила Папазян, сейчас в Ботаническом саду продолжается массовое цветение семейства кустарников: «Это – конопляник мелкий, жимолость стендишь. Камелия японская, дафна душистая – у них начало цветения. Также активно цветет хеномелес японский. В этом году в Ботаническом саду было сделано плановое глубокое обрезание, поэтому цветение есть, но не такое пышное», – сказала она.
Из травянистых растений, по словам Папазян, цветут нарциссы из группы тацетов.
А также, цветут деревья. «На подходе цветение магнолии листопадной, у этих деревьев уже достаточно хорошие бутоны, но пока еще не распустившиеся. Активно цветет мушмула, которая находится почти во всех дворах. Это декоративное дерево, цветет очень красиво», – сообщила кандидат наук.
При этом, как отметила Папазян, те же растения цветут и за пределами Ботанического сада, в городах и селах Абхазии.
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