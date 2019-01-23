Мушмула, камелия, жимолость: Абхазия цветущая

В Абхазии каждый месяц в течение круглого года цветут определенные деревья, кустарники или цветы.О том, что цветет в стране в январе, Апсныпресс рассказала кандидат биологических наук, заведующая отделом цветоводства Института ботаники РА Ирина Папазян.Как сообщила Папазян, сейчас в Ботаническом саду продолжается массовое цветение семейства кустарников: «Это – конопляник мелкий, жимолость стендишь. Камелия японская, дафна душистая – у них начало цветения. Также активно цветет хеномелес японский. В этом году в Ботаническом саду было сделано плановое глубокое обрезание, поэтому цветение есть, но не такое пышное», – сказала она.Из травянистых растений, по словам Папазян, цветут нарциссы из группы тацетов.А также, цветут деревья. «На подходе цветение магнолии листопадной, у этих деревьев уже достаточно хорошие бутоны, но пока еще не распустившиеся. Активно цветет мушмула, которая находится почти во всех дворах. Это декоративное дерево, цветет очень красиво», – сообщила кандидат наук.При этом, как отметила Папазян, те же растения цветут и за пределами Ботанического сада, в городах и селах Абхазии.