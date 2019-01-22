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МИД РА: считаем недопустимыми любые попытки вмешательства во внутриполитические процессы Венесуэлы
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13:41, 24 Января 2019
Министерство иностранных дел Республики Абхазия сделало заявление.
Сухум. 24 января. Апсныпресс. В МИД Абхазии обратили внимание на провокационное заявление официального Вашингтона, сделанное в связи с последними событиями в Венесуэле.
В заявлении МИД РА говорится:
«С характерной для американского политического истеблишмента циничностью власти США бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела суверенного государства, по существу провоцируя дальнейшую эскалацию и без того непростой ситуации в Венесуэле. Подобные заявления есть не что иное, как откровенный призыв к государственному перевороту.
В условиях, когда необходима предельная сдержанность и хладнокровие, в Вашингтоне предпочитают действовать наскоком, сознательно обостряя обстановку. Возможные последствия таких непродуманных действий, которые могут обернуться масштабным кровопролитием, США, видимо, не сильно заботят.
Считаем абсолютно недопустимыми любые попытки вмешательства во внутриполитические процессы Венесуэлы. Убеждены, что кризис в Каракасе может и должен быть преодолен в рамках существующей политической системы и без какого-либо давления извне.
Республика Абхазия выражает полную поддержку законно избранному Президенту Николасу Мадуро и рассчитывает на конституционное разрешение внутриполитического кризиса в Венесуэле».
Сухум. 24 января. Апсныпресс. В МИД Абхазии обратили внимание на провокационное заявление официального Вашингтона, сделанное в связи с последними событиями в Венесуэле.
В заявлении МИД РА говорится:
«С характерной для американского политического истеблишмента циничностью власти США бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела суверенного государства, по существу провоцируя дальнейшую эскалацию и без того непростой ситуации в Венесуэле. Подобные заявления есть не что иное, как откровенный призыв к государственному перевороту.
В условиях, когда необходима предельная сдержанность и хладнокровие, в Вашингтоне предпочитают действовать наскоком, сознательно обостряя обстановку. Возможные последствия таких непродуманных действий, которые могут обернуться масштабным кровопролитием, США, видимо, не сильно заботят.
Считаем абсолютно недопустимыми любые попытки вмешательства во внутриполитические процессы Венесуэлы. Убеждены, что кризис в Каракасе может и должен быть преодолен в рамках существующей политической системы и без какого-либо давления извне.
Республика Абхазия выражает полную поддержку законно избранному Президенту Николасу Мадуро и рассчитывает на конституционное разрешение внутриполитического кризиса в Венесуэле».
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