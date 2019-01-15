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МИД РА: МИД Грузии продолжает спекулировать на теме «нарушений прав жителей Абхазии на свободное пересечение границы»
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16:44, 21 Января 2019
МИД Республики Абхазия прокомментировал заявление министра иностранных дел Грузии Д.Залкалиани.
Сухум. 21 января. Апсныпресс. В МИД Абхазии прокомментировали заявление министра иностранных дел Грузии Д.Залкалиани, в котором он призывает Россию и «оккупационные режимы» открыть пункты пропуска по р. Ингур. По словам Залкалиани, «закрытие пунктов пропуска» создает серьезную угрозу такому фундаментальному праву, как свободное перемещение людей. О причине временного закрытия государственной границы глава внешнеполитического ведомства Грузии распространяться не стал.
В комментарии МИД РА говорится: «Складывается впечатление, что министр иностранных дел Грузии не в курсе того, что происходит в его стране, в частности, с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Напомним, что по сообщениям Минздрава Грузии, за последнее время из-за осложнений от вируса гриппа (H1N1 – т.н. «свиной грипп») скончались 17 человек. В настоящее время количество заболевших гриппом в Грузии составляет порядка 250 человек на 100 000. В этой связи возникла очевидная необходимость принятия соответствующих мер с целью обезопасить граждан Абхазии от возможного распространения опасного вируса на территории Республики Абхазия. Именно этим обстоятельством было вызвано принятое Службой государственной безопасности Абхазии решение о временном ограничении на пересечение государственной границы с Грузией.
Однако МИД Грузии предпочитает закрывать глаза на эти очевидные факты и продолжает спекулировать на излюбленной теме о «нарушениях прав жителей Абхазии на свободное пересечение границы». Занимаясь пропагандистскими упражнениями по поводу нарушений прав жителей Абхазии, руководство Грузии продолжает курс на полномасштабную международную изоляцию Республики Абхазия, предпринимает все возможные меры для создания препятствий на международное передвижение граждан Абхазии, пытается регулярно срывать гуманитарные акции наших граждан за рубежом.
Руководству Грузии давно пора осознать пагубность и безрезультатность политики двойных стандартов в отношении Республики Абхазия и начать реальный пересмотр дискредитировавших себя подходов. Подобный шаг стал бы свидетельством осознания Тбилиси сложившихся политических реалий, послужил бы пониманию того, что в современных условиях курс на изоляцию не приносит никакого эффекта, кроме растущего недоверия и еще большего отчуждения».
Сухум. 21 января. Апсныпресс. В МИД Абхазии прокомментировали заявление министра иностранных дел Грузии Д.Залкалиани, в котором он призывает Россию и «оккупационные режимы» открыть пункты пропуска по р. Ингур. По словам Залкалиани, «закрытие пунктов пропуска» создает серьезную угрозу такому фундаментальному праву, как свободное перемещение людей. О причине временного закрытия государственной границы глава внешнеполитического ведомства Грузии распространяться не стал.
В комментарии МИД РА говорится: «Складывается впечатление, что министр иностранных дел Грузии не в курсе того, что происходит в его стране, в частности, с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Напомним, что по сообщениям Минздрава Грузии, за последнее время из-за осложнений от вируса гриппа (H1N1 – т.н. «свиной грипп») скончались 17 человек. В настоящее время количество заболевших гриппом в Грузии составляет порядка 250 человек на 100 000. В этой связи возникла очевидная необходимость принятия соответствующих мер с целью обезопасить граждан Абхазии от возможного распространения опасного вируса на территории Республики Абхазия. Именно этим обстоятельством было вызвано принятое Службой государственной безопасности Абхазии решение о временном ограничении на пересечение государственной границы с Грузией.
Однако МИД Грузии предпочитает закрывать глаза на эти очевидные факты и продолжает спекулировать на излюбленной теме о «нарушениях прав жителей Абхазии на свободное пересечение границы». Занимаясь пропагандистскими упражнениями по поводу нарушений прав жителей Абхазии, руководство Грузии продолжает курс на полномасштабную международную изоляцию Республики Абхазия, предпринимает все возможные меры для создания препятствий на международное передвижение граждан Абхазии, пытается регулярно срывать гуманитарные акции наших граждан за рубежом.
Руководству Грузии давно пора осознать пагубность и безрезультатность политики двойных стандартов в отношении Республики Абхазия и начать реальный пересмотр дискредитировавших себя подходов. Подобный шаг стал бы свидетельством осознания Тбилиси сложившихся политических реалий, послужил бы пониманию того, что в современных условиях курс на изоляцию не приносит никакого эффекта, кроме растущего недоверия и еще большего отчуждения».
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