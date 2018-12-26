13:13, 26 Декабря 2018
12:24, 26 Декабря 2018 60
10:57, 26 Декабря 2018 111
16:47, 25 Декабря 2018 236
16:31, 25 Декабря 2018 434
16:18, 25 Декабря 2018 328
16:00, 25 Декабря 2018 222
15:46, 25 Декабря 2018 329
15:19, 25 Декабря 2018 369
14:53, 25 Декабря 2018 203
13:37, 25 Декабря 2018 537
15:26, 24 Декабря 2018 308
15:04, 24 Декабря 2018 364
13:49, 24 Декабря 2018 390
13:27, 24 Декабря 2018 419
12:12, 24 Декабря 2018 349
11:32, 24 Декабря 2018 509
09:09, 24 Декабря 2018 451
14:51, 23 Декабря 2018 648
13:14, 22 Декабря 2018 415
13:00, 22 Декабря 2018 330
15:31, 21 Декабря 2018 536
14:58, 21 Декабря 2018 594
14:10, 21 Декабря 2018 385
13:32, 21 Декабря 2018 543
Популярное
19.12.2018 1138
21.12.2018 1134
19.12.2018 780
21.12.2018 719
19.12.2018 716
19.12.2018 688
19.12.2018 615
«Международный фонд Апсны» раздал подарки подопечным реабилитационных центров
13:13, 26 Декабря 2018
Такую акцию «Международный фонд Апсны» проводит ежегодно.
Сухум. 26 декабря. Апсныпресс. В канун Нового года «Международный фонд Апсны» передал подопечным всех детских реабилитационных центров Абхазии новогодние подарки.
Как отметил председатель Фонда Сонер Гогуа: «Такие акции мы проводим ежегодно, и дети всегда рады нашим подаркам».
Кроме того, 27 декабря «Международный фонд Апсны», совместно с Республиканским детским реабилитационным центром, организует «новогоднюю ёлку».
Сухум. 26 декабря. Апсныпресс. В канун Нового года «Международный фонд Апсны» передал подопечным всех детских реабилитационных центров Абхазии новогодние подарки.
Как отметил председатель Фонда Сонер Гогуа: «Такие акции мы проводим ежегодно, и дети всегда рады нашим подаркам».
Кроме того, 27 декабря «Международный фонд Апсны», совместно с Республиканским детским реабилитационным центром, организует «новогоднюю ёлку».
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.org. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.org обязательна.