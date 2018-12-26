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«Международный фонд Апсны» раздал подарки подопечным реабилитационных центров

13:13, 26 Декабря 2018
«Международный фонд Апсны» раздал подарки подопечным реабилитационных центров
Такую акцию «Международный фонд Апсны» проводит ежегодно.

Сухум. 26 декабря. Апсныпресс. В канун Нового года «Международный фонд Апсны» передал подопечным всех детских реабилитационных центров Абхазии новогодние подарки.



Как отметил председатель Фонда Сонер Гогуа: «Такие акции мы проводим ежегодно, и дети всегда рады нашим подаркам».

Кроме того, 27 декабря «Международный фонд Апсны», совместно с Республиканским детским реабилитационным центром, организует «новогоднюю ёлку».

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