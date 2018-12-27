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Майнинг криптовалют в Абхазии запрещен до устранения условий ограниченности ресурсов энергетической системы

13:06, 29 Декабря 2018
Майнинг криптовалют в Абхазии запрещен до устранения условий ограниченности ресурсов энергетической системы
Соответствующее Постановление принято Правительством Абхазии.

Сухум. 29 декабря. Апсныпресс. В связи с необходимостью приоритетного обеспечения электроснабжения населения Абхазии, социальных и производственных объектов в условиях ограниченных ресурсов электроэнергетической системы РА, Правительством РА принято Постановление «О временных мерах по ограничению потребления электроэнергии отдельными категориями абонентов».

В пунктах Постановления, в частности, говорится:

«1. Запретить осуществление на территории Республики Абхазия деятельности по майнингу криптовалют с использованием мощностей Единого оператора передающих и распределительных сетей до устранения условий ограниченности ресурсов электроэнергетической системы Республики Абхазия.

2. РУП «Черноморэнерго»:
– осуществить мероприятия по выявлению потребления электроэнергии потребителями с использованием мощностей Единого оператора передающих и распределительных сетей в целях майнинга криптовалют и принять меры по прекращению такого электропотребления;
– усилить работу по ограничению подачи электроэнергии потребителям, имеющим неурегулированную задолженность за потребленную электроэнергию.

3. Руководителям государственных (республиканских и местных) предприятий, учреждений и организаций – не предоставлять принадлежащее им имущество для осуществления деятельности по майнингу криптовалют.

4. Министерству внутренних дел РА и Службе государственной безопасности РА оказывать содействие РУП «Черноморэнерго» в реализации пункта 2 настоящего Постановления.

5. Министерству экономики РА для целей реализации настоящего Постановления дать нормативное определение понятиям: «криптовалюта», «майнинг криптовалют», «мощность Единого оператора передающих и распределительных сетей».

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