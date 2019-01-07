Людмила Скорик: в Абхазии не выявлен ни один случай заболевания вирусом гриппа H1N1

О мерах по предотвращению заболеваемости вирусом гриппа H1N1 рассказала на брифинге главный государственный санитарный врач Людмила Скорик.



Сухум. 10 января. Апсныпресс. Дмитрий Басария. Главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик рассказала на брифинге о профилактических мерах по предотвращению заболеваемости вирусом гриппа H1N1 и о ситуации, сложившейся в Грузии в связи с зарегистрированными случаями заболевания.



Главный санитарный врач проинформировала: «В Грузии на сегодняшний день зарегистрировано 160 случаев заболевания вирусом гриппа H1N1 (свиной грипп), среди них 12 со смертельным исходом. В связи с этим, Минздрав Абхазии поставил задачу оповестить всех граждан о мерах по профилактике данного заболевания. Поэтому мы настоятельно рекомендуем при первых симптомах гриппа обращаться в лечебные заведения к профессионалам и не заниматься самолечением».



Скорик предупредила, что в группу риска попадают дети до пяти лет, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.



«Если болезнь сопровождается температурой и заложенностью носа, то следует незамедлительно обратиться к врачу. В этом году Минздрав организовал вакцинацию населения. Было иммунизировано более 3 000 человек. Эта вакцина как раз носила штамм свиного гриппа. Поэтому тем, кто своевременно прошел вакцинацию, я гарантирую, что в этот сезон они не заболеют. Все остальные должны принимать профилактические меры. На сегодняшний день в Абхазии не зарегистрирован ни один случай заболевания свиным гриппом, но мы продолжаем мониторить ситуацию», - сказала Людмила Скорик.



Скорик рассказала о мерах по предотвращению заболеваемости вирусом гриппа. Так, по ее словам, необходимо избегать места скопления людей, ограничить пользование общественным транспортом, чаще мыть руки, полоскать носоглотку содовым или соляным раствором, обрабатывать носовую полость оксолиновой мазью, включить в рацион питания свежие фрукты, овощи и ягоды (термически обработанные), а также молочные продукты, исключить из питания жирную и острую пищу, проветривать жилые и рабочие помещения, избегать переохлаждения, носить медицинские маски.



При этом, главный санитарный врач подчеркнула необходимость исключения контакта с больным, так как это контагиозный (заразительный) вирус.



Людмила Скорик предупредила, что данный вирус передается всем, кто не защищен, какой бы иммунитет у человека ни был. «У здорового человека может и не быть температуры, слезотечения, заложенности носа, но он около 10 дней может носить вирус на своих слизистых оболочках», - добавила она.



Как сообщила Людмила Скорик, со стороны Минздрава совместно с Пограничной службой, будут проводиться карантинные мероприятия на границе с Грузией по предотвращению проникновения на территорию Абхазии больных вирусом H1N1. А в самой Абхазии, во всех лечебных учреждениях, будут развернуты дополнительные койки на случай эпидемии, предусмотрен запас противогриппозных средств.