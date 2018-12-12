Людмила Адлейба об итогах работы Управления образования столичной Администрации

Об итогах работы Управления образования Администрации г. Сухум за 2018 год рассказала начальник Управления Людмила Адлейба.



Сухум. 18 декабря. Апсныпресс. Начальник Управления образования Людмила Адлейба подвела итоги работы Управления за 2018 год. Об этом сообщается на официальном сайте Администрации Сухума.



Так, по информации Людмилы Адлейба, в ведомстве Управления образования находится 31 образовательное учреждение: 14 средних школ, 13 детских садов, а также очно-заочная школа, вспомогательная школа, детско-юношеская спортивная школа и Центр детского творчества.



Во всех подведомственных учебных заведениях перед началом 2018-19 учебного года были проведены косметические ремонты для подготовки школ и ДОУ к учебному процессу.



С начала 2018 года велась постоянная работа по выявленным аварийным ситуациям, как в школах, так и в детсадах.



«В некоторых учебных заведениях были выявлены проблемы с электропроводкой, канализационные и водопроводные системы требовали ремонта, необходима была частичная замена кровли. Такие проблемы мы совместно с Горстроем стараемся решать незамедлительно», – пояснила Людмила Адлейба.



Кроме того, в школах №2,3,4,5,10 были приведены в соответствие нормам и стандартам медицинские кабинеты. Отремонтированы спортзалы в школах №5 и 10, в школе №5 отремонтирован кабинет деловода, в 10-й школе отремонтирован и оборудован кабинет химии и биологии, актовый зал, проведен косметический ремонт всех классных комнат.



Что касается детских садов, то из 13 в ведомстве УО в восьми в течение последних лет был проведен капитальный ремонт и еще пять остаются не отремонтированными. В течение 2018 года в некоторых из них был решен ряд проблем.



В частности, как отметила Людмила Адлейба: «В детсаду «Апра» был проведен капитальный ремонт одного этажа строения (помещения одной группы).



Также проведен ремонт комнат одной группы в детском саду «Алашара». Это игровая и спальная комнаты и санузел». Также, в течение 2018 года Управлением образования были приобретены методическая и художественная литература, игрушки и канцтовары в школы и детсады.



По данным на 2018 год, в школах города обучается более 8000 учеников и работает около 700 преподавателей.



Управление образование провело для школьников праздничные мероприятия ко Дню защиты детей, выпускной городской бал. Во всех школах отмечали День Победы в Отечественной войне народа Абхазии и в Великой Отечественной войне, кроме того, сухумские школьники приняли участие и в Параде Победы.



«Во всех школах проходил фестиваль военных песен, уроки мужества, конкурсы стихов, плакатов, встречи с ветеранами, прошли памятные митинги к 14 декабря, учащиеся сухумских школ приняли участие в траурных митингах в Гудауте и Ткуарчале», – сказала Адлейба.



В целях повышения знаний школьников по противопожарной безопасности во всех школах проводятся лекции с участием представителей МЧС, также лекции по безопасности дорожного движения. Для этого в школах проходят тематические классные часы, конкурсы, викторины, приглашаются представители ГАИ. Также в течение года проводятся мероприятия, направленные на профилактику употребления наркотиков и спиртных напитков.



Среди важных направлений работы Управления Людмила Адлейба отметила спорт. Для этого УО в течение года приобрело большое количество спортивного инвентаря.



«Были проведены мероприятия по физкультурно-массовой и оздоровительной работе, направленной на формирование физически здоровой, социально активной, гармонически развитой личности. Все учителя физкультуры работали по утвержденным годовым планам. Была проведена XVII спартакиада школьников по 10 видам спорта. Кроме того, хочу отметить, что сборная команда города Сухум заняла первое место в республиканской спартакиаде и в республиканской военно-спортивной игре «Аиааира». В целях популяризации здорового образа жизни были проведены соревнования по легкой атлетике, в рамках программы Администрации г. Сухум «Мой выбор – здоровье»», – рассказала Адлейба.



По информации начальника Управления образования, большое внимание в 2018 году было уделено кружковой работе.



«Занятия в кружках проводились систематически, в соответствии с графиками, были проведены открытые занятия. Во всех школах работают шахматные кружки. Немаловажную роль в дополнительном образовании учащихся школ города играет Центр детского творчества, в котором представлено 17 кружков и обучается около 250 детей», – подчеркнула начальник УО.



Также Адлейба рассказала о нововведениях, которые коснулись школ в этом году. С этого учебного года в старших классах был введен обязательный экзамен по истории Абхазии. Его будут сдавать все учащиеся 9-х, 10-х и 11-х классов. При этом она отметила, что с обязательным экзаменом по абхазскому языку для учащихся русских школ, который был введен в школьную программу в прошлом учебном году, школьники справились неплохо.



«Дети подтянулись в предмете, стали более ответственно подходить к изучению государственного языка», - отметила начальник Управления.



Еще одним нововведением в этом учебном году во всех школах Абхазии стала единая школьная форма, принятая Министерством образования и науки.



Также, Людмила Адлейба рассказала о работе, которая проводится с преподавателями школ и воспитателями детских садов: «Мы занимаемся переподготовкой и повышением квалификации своих специалистов. Проводим разные семинары, тренинги. В 2018 году мы отправили на обучение в Кубанский университет методиста по логопедии, и с января 2019 года она будет работать со всеми логопедами в детсадах. Оказывать им методическую помощь. Были командированы два работника в Севастополь по вопросу управления современной школы. Учитель физкультуры был отправлен на курсы повышения квалификации. Несколько раз в год у нас проходят семинары для учителей и воспитателей ДОУ».



Людмила Адлейба рассказала о новогодних планах:«Во всех наших учреждениях будут проходить утренники, концерты, карнавалы. В этом году мы приобрели более 700 билетов с подарками на новогодние представления в Абхазский драматический театр для детей из многодетных и малообеспеченных семей Сухума. Также, подготовлены подарки для всех учащихся вспомогательной школы, которые мы вручим им 28 декабря».



На новогодние праздники запланированы и мероприятия городского масштаба. Так, детская театральная студия «Арлекино» при вспомогательной школе, совместно с учащимися других школ, готовят новогоднее представление, которое все желающие смогут увидеть на площади Свободы с 25 декабря по 8 января.