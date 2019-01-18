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Леон Воуба: «Хочу быть суворовцем!»

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11:38, 18 Января 2019
Леон Воуба: «Хочу быть суворовцем!»
Леон Воуба стал первым в истории города Очамчыра курсантом Пермского Суворовского военного училища Министерства обороны Российской Федерации.

Сухум. 18 января. Апсныпресс. Мадина Чагава. О том, как прошли вступительные экзамены, как Леон Воуба принял решение поступить в Суворовское училище, Апсныпресс рассказала директор Очамчырской школы-интерната Лора Микая.

По словам директора учебного заведения, Леон 8 лет проучился в школе-интернате. «Он веселый, общительный, трудолюбивый, хорошо учился. Я уверенна, что в Суворовском училище Леон проявит себя с хорошей стороны. Ведь главное то, что он к этому подготовлен морально. Несмотря на юный возраст, он принял это решение как взрослый мужчина», - сказала Лора Микая.

Микая рассказала, что Леон пришел к ней, будучи учеником 8 класса и сказал, что осознает сложность выбранного пути - обучение вдали от Родины. «Но я хочу быть суворовцем!», - сказал Леон.

В Перми Леон Воуба прошел вступительные испытания. Как отметила Лора Микая, экзаменаторы были удивлены его подготовкой, так как Леон не занимался у репетиторов, а воспользовался только школьными знаниями.

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