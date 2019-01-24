Кама Гогия: присвоение кодов ИП и создание электронной базы ЕГРИП будут способствовать росту ВВП

Начальник Управления государственной статистики РА Кама Гогия рассказала Апсныпресс о порядке ведения государственного регистра индивидуальных предпринимателей.



Сухум. Апсныпресс. Дамей Касландзия. 11 января 2019 года Кабинетом Министров РА было принято Постановление «Об утверждении Порядка ведения Единого государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО), Единого государственного регистра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) и Тарифов за присвоение статистических идентификационных кодов». Начальник Управления государственной статистики РА Кама Гогия разъяснила Апсныпресс необходимость принятия такого Постановления.



«Для полноты охвата информации о всех субъектах экономической деятельности было необходимо ввести в практику статистического учета присвоение статистических кодов ИП. Ввод данных ИП, присвоение кодов, создание электронной базы ЕГРИП, поступление статистической информации о выручке, объемах производства, количестве работающих и т. д. будут способствовать росту экономических показателей в РА, что, в свою очередь, непосредственно отразится на показателях ВВП», – сказала Кама Гогия.



Начальник Управления сообщила: «Для реализации указанного Постановление нами созданы планы работы, подготовлена вся необходимая документация, разработаны и утверждены карточки учета и формы отчетности для ИП. Ожидаем в ближайшее время финансирование Программы по учету ИП. При этом, нужно будет донести информацию до каждого индивидуального предпринимателя, возможно, нам придется поработать и с общественностью, главами администраций районов и городов, с соответствующими профильными министерствами. Также, нам надо скоординировать эту деятельность с Министерством юстиции и Министерством по налогам и сборам. Это необходимо для того, чтобы индивидуальные предприниматели после регистрации в Минюсте были бы направлены в Управление государственной статистики для получения кодов, видов экономической деятельности, и только после этого - в налоговую инспекцию для постановки на налоговый учет».



При этом, Кама Гогия пояснила: «ИП ведь тоже субъекты предпринимательства, чья деятельность до настоящего времени оставалась вне статистического учета. То есть, в расчеты ВВП не включались объемы продукции, производимых ими работ, услуг, сумма средств на оплату труда, основные средства и др. показатели ИП. Более того, в статические показатели не попадали данные по количеству работающих или занятых в ИП людей. Реализация данного Постановления позволит заполнить этот информационный пробел, а в дальнейшем учесть эти экономические показатели и включить в расчет ВВП».



Гогия рассказала об истории вопроса: «Анализ состояния статистики труда позволил сделать следующие выводы. Так, выяснилось, что после 2012-2013 годов количество работающих в хозяйствующих субъектах стало убывать. Это было вызвано тем, что многие предприниматели стали менять организационно-правовую форму – с ООО на ИП. Таким образом, количество предприятий, сдающих статистические отчеты, стало меньше, но это не означало, что они прекратили свою деятельность. Так, как статистическими органами не велся учет деятельности ИП, их показатели оставались вне статистического учета. При этом, по ее словам: «Во всем мире статистические органы ведут учет, как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей».



Причина перехода связана с тем, говорит Гогия, что Юридические лица ведут не только статистическую, но и бухгалтерскую отчетность. Для ИП система налогообложения более упрощенная, чем для Юридических лиц. Поэтому, предпринимателям было выгодно перейти от ООО к ИП. В основном этот переход произошел в аптечной деятельности, курортной, туристической, в сфере общественного питания, гостиничного хозяйства и т. д.



Кама Гогия привела цифры: «Так, по данным Министерства юстиции РА, было зарегистрировано более 15 тысяч ИП, из них на налоговом учете разновременно состояли от 5 до 7 тысяч ИП. Если даже представить, что в каждом ИП занят только один работающий, то к 42 тысячам работающих (официальные данные) еще прибавятся около 7 тысяч, и мы получим ориентировочно до 50 тысяч работающих по Республике. Это наравне со значительным ростом показателя количества работающих, еще и увеличение объемов выручки, сопутствующих платежей, натуральных показателей производимых товаров, работ, услуг и т. д., что неминуемо приведет к увеличению ВВП».



При этом Гогия отметила: «Мы говорим не о теневой или неформальной экономике – это реально действующая экономика, данные о деятельности которых остались вне статистического учета. При таком положении, статистические показатели начинают вызывать определенные сомнения, и, более того, скептическое отношение пользователей к статистическому учету».



Как сообщила Начальник управления: «Если в Министерстве юстиции ведутся два реестра – это Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), то действующие в Управлении государственной статистики РА Программы по ведению регистров ЕГРПО и ЕГРИП позволяют получать системную информацию (учредители, местонахождение, направление деятельности, форма собственности и т. д.).



Принятое Постановление позволяет создание полной информационной базы по всем хозяйствующим субъектам, действующим на территории РА. При этом следует отметить, что данные базы в соответствии с действующим Законом РА «О статистической деятельности в РА» являются закрытыми и конфиденциальными.

