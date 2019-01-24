Из Абхазии вывезено более 33 тысяч тонн мандаринов

ГТК РА представил статистику экспорта цитрусовых.



Сухум. 24 января. Апсныпресс. Государственный таможенный комитет РА подвел итоги экспорта цитрусовых за сентябрь – декабрь 2018 г. и начало 2019 г.



По данным статистики ГТК РА, за сезон 2018-2019 гг. вывезено 33 257 592,3 кг мандаринов. В том числе, через пешеходный переход в январе 2019 года экспортировано 4 250 кг, и с применением периодического таможенного декларирования (ред. – при регулярном характере внешнеторговых поставок участниками внешнеэкономической деятельности) было экспортировано 5 144 661 кг мандаринов.



При этом, за аналогичный период 2017-2018 гг. из Абхазии было экспортировано более чем в 5 раз меньшее количество цитрусовых – 5 882 651,0 кг. А за сезон 2016-2017 гг. из страны вывезли в 2 раза меньше цитрусовых – 16 113 609,7 кг.



