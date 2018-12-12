Итоги 46 раунда Женевских дискуссий

В ходе раунда основной вопрос был посвящен обсуждению текста совместного устного заявления о неприменении силы.



Сухум. 13 декабря. Апсныпресс. В Женеве состоялся 46-й раунд международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Грузии, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС.



В ходе раунда основной вопрос был посвящен обсуждению текста совместного устного заявления о неприменении силы, которое послужило бы важным шагом на пути к подписанию юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией и Абхазией и Грузией и Южной Осетией.



В рамках обсуждения этого вопроса абхазская сторона предложила новый вариант текста заявления. Однако, некоторые участники, сославшись на необходимость более подробного ознакомления с текстом предложенного документа, заявили о необходимости перенести его обсуждение на следующий раунд.



Ситуация на абхазо-грузинской и грузино-югоосетинской границах всеми участниками Женевских дискуссий, кроме Грузии, была оценена как стабильная и спокойная. Относительно вопроса по возобновлению работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты(МПРИ) в городе Гал, позиция абхазской стороны остаётся неизменной.



Абхазская, югоосетинская и российская делегации солидарно высказали озабоченность в связи с углублением военного сотрудничества Грузии с НАТО, в частности, речь шла о договоренности между Грузией и США по строительству в Вазиани военного аэродрома под эгидой НАТО. Было подчёркнуто, что стремительно набирающее обороты военное взаимодействие США и Грузии создает серьёзную опасность для региональной стабильности на Южном Кавказе. Вновь была озвучена озабоченность относительно деятельности лаборатории им. Р.Лугара.



В рамках работы второй рабочей группы традиционно обсуждались вопросы гуманитарного характера, связанные со свободой передвижения, доступом к образованию, экологические вопросы и многие другие актуальные проблемы.



Проведение 47-го раунда международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 2-3 апреля 2019 года.

