Информационную политику в современном мире обсудили на конференции в Сухуме

Организатор мероприятия - Посольство Российской Федерации в Республике Абхазия.



Сухум. 18 декабря. Апсныпресс. Дмитрий Басария. Конференция на тему «Информационная политика в современном мире» прошла в Сухуме. В обсуждении приняли участие министр иностранных дел РА Даур Кове, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РА Алексей Двинянин, политологи и руководители ведущих СМИ Абхазии.



Открывая мероприятие, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РА Алексей Двинянин сказал: «Сегодня, очевидно, что устойчивая работа и защищенность информационных систем, средств коммуникационной связи для любой страны имеет стратегическое значение. Информационная политика является важным фактором обеспечения суверенитета, обороноспособности и безопасности государства, эффективного развития экономики, социальной сферы и государственного управления. В России в декабре 2016 года была утверждена доктрина информационной безопасности. С 1 января текущего года в РФ вступил в силу закон о безопасности информационной инфраструктуры, таким образом, в нашей стране заложен надежный правовой фундамент для дальнейших практических шагов в этом направлении. Хочу при этом подчеркнуть, что мы никому не навязываем ни свою правовую основу, ни защиту информационной безопасности. Каждое государство вправе решать эти вопросы самостоятельно. Отмечу то, что ряд стран уже поставили информационные технологии на военную службу, формируют свои кибер-войска, а также активно используют информационное поле для ослабления конкурентов и продвижения своих экономических и политических интересов. В том числе в качестве фактора «мягкой силы». Мы должны бороться с теми, кто использует информационное право для пропаганды радикальных идей, экстремизма и терроризма».



Со своей стороны, глава МИД РА Даур Кове отметил: «Озвученные вопросы абхазо-российских отношений являются предметом отдельных дискуссий. Что касается информационной политики, то для всех очевидно, что она становится одним из ведущих компонентов реализации геополитических интересов. Информационную политику во многом формируют успехи государства на международной арене, положительный образ страны в мировом общественном мнении. Информационная политика является важной составной частью внешнеполитической стратегии Абхазии. Напомню, что одним из направлений деятельности нашего государства является создание привлекательного имиджа республики за рубежом. Эта работа не ограничивается только деятельностью МИДа. В эту работу подключены многие другие учреждения. Со стороны МИД Абхазии в этой области проводятся следующие меры: в первую очередь, качественное освещение деятельности ведомства внутри страны, а также создание условий для непредвзятого, объективного восприятия республики в мире. Для преодоления существующего информационного вакуума вокруг Абхазии необходимо увеличение количества и качества информационных ресурсов в стране. С этой целью мы изыскиваем различные возможности для донесения нашей позиции до широкой аудитории. В рамках Женевских дискуссий мы направили официальные письма руководителям ООН, ОБСЕ и Евросоюза с просьбой о предоставлении Абхазии равных возможностей с Грузией для доступа на международные и информационные площадки. Я считаю, что в деле создания положительного имиджа страны ключевую роль должны играть молодые специалисты. Для этой цели МИД подключил к этой деятельности молодежь в лице Совета молодых дипломатов РА, которые активно сотрудничают с Советом молодых дипломатов РФ и других союзных стран».



Политолог Ахра Бжания выразил свою точку зрения по обсуждаемой теме: «Проблемы информационной политики Абхазии сегодня требуют оперативного и квалифицированного вмешательства. Я считаю, что эта проблема должна рассматриваться в контексте развития и модернизации средств массовой информации. Очень важно привлекать в медиа-пространство молодежь. Чтобы абхазские СМИ могли выйти на международный уровень, надо вкладывать большие усилия и средства в их оснащение квалифицированными кадрами и инструментарием».



Гендиректор телеканала «Абаза-ТВ» Руслан Хашиг дал свою оценку абхазской информационной политике и предложил меры по ее модернизации: «Абхазская журналистика на современном этапе – это информационная журналистика. Ожидать аналитической журналистики в ближайшее время не приходится. Если бы в Абхазии существовала площадка, на которой проходили бы экспертные оценки событий внутри страны и вокруг нее, то журналисты могли бы их отражать в своих ресурсах. Но в этой части нам тоже нечем похвастаться. Необходимо создавать экспертные центры, которые бы специализировались на анализе и оценке событий».





