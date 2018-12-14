Инал Ардзинба стал наставником молодого ученого Эдгара Гвазава в рамках программы «Россия – в будущее!»

Отбор молодых лидеров для программы «Россия – в будущее!» был завершен 14 декабря.



Сухум. 21 декабря. Апсныпресс. Глава Совета по делам молодежи при Патриархе, действительный госсоветник РФ Инал Ардзинба будет наставником абхазского вундеркинда Эдгара Гвазава в рамках специальной программы для молодых лидеров «Россия – в будущее!». Об этом было заявлено на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».



Эдгар Гвазава поблагодарил Инала Ардзинба за поддержку в его начинаниях и отметил основные направления своей программы на будущее. «Программа наставничества «Россия – в будущее!» даёт возможность общения и обмена опытом, помогает в карьерном продвижении. Её основной задачей является выявление и поддержка талантливых людей, обладающих лидерским потенциалом и направление их на правильную траекторию развития. Теперь у меня появится возможность принимать участие в самых масштабных и известных российских форумах, таких как Петербургский экономический форум и Восточный экономический форум. Также я буду интегрирован в работу Совета по делам молодёжи при Патриархе Московском и всея Руси Кирилле, в том числе мне будет дана возможность поработать консультантом в государственных корпорациях. Отдельно мне бы хотелось отметить то, что в рамках работы будут созданы и запущены важные образовательные проекты по направлению Послов доброй воли Абхазии», – заявил молодой ученый.



Отбор молодых лидеров для программы «Россия – в будущее!» был завершен 14 декабря. Победителей конкурса на специальном форуме поздравил Инал Ардзинба.

