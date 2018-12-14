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Инал Ардзинба стал наставником молодого ученого Эдгара Гвазава в рамках программы «Россия – в будущее!»
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11:23, 21 Декабря 2018
Отбор молодых лидеров для программы «Россия – в будущее!» был завершен 14 декабря.
Сухум. 21 декабря. Апсныпресс. Глава Совета по делам молодежи при Патриархе, действительный госсоветник РФ Инал Ардзинба будет наставником абхазского вундеркинда Эдгара Гвазава в рамках специальной программы для молодых лидеров «Россия – в будущее!». Об этом было заявлено на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
Эдгар Гвазава поблагодарил Инала Ардзинба за поддержку в его начинаниях и отметил основные направления своей программы на будущее. «Программа наставничества «Россия – в будущее!» даёт возможность общения и обмена опытом, помогает в карьерном продвижении. Её основной задачей является выявление и поддержка талантливых людей, обладающих лидерским потенциалом и направление их на правильную траекторию развития. Теперь у меня появится возможность принимать участие в самых масштабных и известных российских форумах, таких как Петербургский экономический форум и Восточный экономический форум. Также я буду интегрирован в работу Совета по делам молодёжи при Патриархе Московском и всея Руси Кирилле, в том числе мне будет дана возможность поработать консультантом в государственных корпорациях. Отдельно мне бы хотелось отметить то, что в рамках работы будут созданы и запущены важные образовательные проекты по направлению Послов доброй воли Абхазии», – заявил молодой ученый.
Отбор молодых лидеров для программы «Россия – в будущее!» был завершен 14 декабря. Победителей конкурса на специальном форуме поздравил Инал Ардзинба.
Сухум. 21 декабря. Апсныпресс. Глава Совета по делам молодежи при Патриархе, действительный госсоветник РФ Инал Ардзинба будет наставником абхазского вундеркинда Эдгара Гвазава в рамках специальной программы для молодых лидеров «Россия – в будущее!». Об этом было заявлено на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
Эдгар Гвазава поблагодарил Инала Ардзинба за поддержку в его начинаниях и отметил основные направления своей программы на будущее. «Программа наставничества «Россия – в будущее!» даёт возможность общения и обмена опытом, помогает в карьерном продвижении. Её основной задачей является выявление и поддержка талантливых людей, обладающих лидерским потенциалом и направление их на правильную траекторию развития. Теперь у меня появится возможность принимать участие в самых масштабных и известных российских форумах, таких как Петербургский экономический форум и Восточный экономический форум. Также я буду интегрирован в работу Совета по делам молодёжи при Патриархе Московском и всея Руси Кирилле, в том числе мне будет дана возможность поработать консультантом в государственных корпорациях. Отдельно мне бы хотелось отметить то, что в рамках работы будут созданы и запущены важные образовательные проекты по направлению Послов доброй воли Абхазии», – заявил молодой ученый.
Отбор молодых лидеров для программы «Россия – в будущее!» был завершен 14 декабря. Победителей конкурса на специальном форуме поздравил Инал Ардзинба.
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