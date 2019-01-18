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Госстандарт Абхазии сможет получить доступ к «Черному списку» запрещенной продукции на территории России

86
11:16, 18 Января 2019
Госстандарт Абхазии сможет получить доступ к «Черному списку» запрещенной продукции на территории России
Это станет возможным после подписания Соглашения между Госстандартом Абхазии и Роспотребнадзором.

Сухум. 18 января. Апсныпресс. Госстандарт Абхазии планирует подписать Соглашение с Роспотребнадзором и получить доступ к «Черному списку» запрещенной продукции на территории России. Об этом сообщает Государственный комитет РА по стандартам, энергетическому и техническому надзору.

Начальник отдела потребительского надзора Госстандарта Абхазии Георгий Тарба рассказал: «Мы хотим подписать Соглашение с Роспотребнадзором, чтобы получить доступ к их «Черному списку» – это список той или иной запрещенной в России продукции от определенных производителей и позиций. Некоторые из них мы выявили даже в школьных и дошкольных учреждениях Абхазии».

В ведомственном документе Роспотребнадзора отражена продукция, которая не соответствует нормам и есть перечень недобросовестных производителей.

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