Госстандарт Абхазии сможет получить доступ к «Черному списку» запрещенной продукции на территории России

Это станет возможным после подписания Соглашения между Госстандартом Абхазии и Роспотребнадзором.



Сухум. 18 января. Апсныпресс. Госстандарт Абхазии планирует подписать Соглашение с Роспотребнадзором и получить доступ к «Черному списку» запрещенной продукции на территории России. Об этом сообщает Государственный комитет РА по стандартам, энергетическому и техническому надзору.



Начальник отдела потребительского надзора Госстандарта Абхазии Георгий Тарба рассказал: «Мы хотим подписать Соглашение с Роспотребнадзором, чтобы получить доступ к их «Черному списку» – это список той или иной запрещенной в России продукции от определенных производителей и позиций. Некоторые из них мы выявили даже в школьных и дошкольных учреждениях Абхазии».



В ведомственном документе Роспотребнадзора отражена продукция, которая не соответствует нормам и есть перечень недобросовестных производителей.