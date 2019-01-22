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Фонд социального страхования и охраны труда Абхазии возглавил Хрипс Джопуа
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16:46, 24 Января 2019
На этом посту Хрипс Джопуа сменил Амирана Какалия, назначенного министром сельского хозяйства РА.
Сухум. 24 января. Апсныпресс. Распоряжением Кабинета Министров Республики Абхазия Хрипс Радионович Джопуа назначен председателем Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия.
На этом посту Хрипс Джопуа сменил Амирана Какалия, назначенного министром сельского хозяйства РА в ноябре 2018 года.
Сухум. 24 января. Апсныпресс. Распоряжением Кабинета Министров Республики Абхазия Хрипс Радионович Джопуа назначен председателем Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия.
На этом посту Хрипс Джопуа сменил Амирана Какалия, назначенного министром сельского хозяйства РА в ноябре 2018 года.
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