APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Этнография
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
13:49, 24 Декабря 2018 23
13:27, 24 Декабря 2018 43
12:12, 24 Декабря 2018 116
11:32, 24 Декабря 2018 122
09:09, 24 Декабря 2018 191
14:51, 23 Декабря 2018 476
13:14, 22 Декабря 2018 329
13:00, 22 Декабря 2018 248
15:31, 21 Декабря 2018 468
14:58, 21 Декабря 2018 500
14:10, 21 Декабря 2018 319
13:32, 21 Декабря 2018 461
13:11, 21 Декабря 2018 463
12:54, 21 Декабря 2018 618
12:33, 21 Декабря 2018 469
12:21, 21 Декабря 2018 483
12:09, 21 Декабря 2018 506
11:23, 21 Декабря 2018 1010
10:56, 21 Декабря 2018 538
10:28, 21 Декабря 2018 442
18:01, 20 Декабря 2018 509
17:44, 20 Декабря 2018 701
17:01, 20 Декабря 2018 530
14:03, 20 Декабря 2018 402
12:34, 20 Декабря 2018 396

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Фестиваль абхазской культуры «Анакопия» прошел в Арзамасе

Фестиваль абхазской культуры «Анакопия» прошел в Арзамасе

23
13:49, 24 Декабря 2018
Фестиваль абхазской культуры «Анакопия» прошел в Арзамасе
Мероприятие приурочено к пятилетию установления побратимских связей между городом Арзамас Нижегородской области и Новым Афоном.

Сухум. 24 декабря. Апсныпресс. В Нижегородской области впервые прошёл Фестиваль абхазской культуры «Анакопия», сообщает пресс служба МКДЦ РА. Мероприятие приурочено к пятилетию установления побратимских связей между городом Арзамас Нижегородской области и Новым Афоном.

В гости к арзамасцам приехали юные артисты из Абхазии, участники российских телевизионных шоу. Среди них финалисты шоу «Ты супер!» Валерия Адлейба, Леон Капба и Милена Тачулия, победители шоу «Голос – дети» Милена Барциц и Сара Абрамян, танцевальный коллектив «Сухум».



От имени Правительства Абхазии приветственные слова к участникам фестиваля произнёс торговый представитель Республики Абхазия в РФ Олег Барциц, прибывший в Арзамас с исполнительным директором МКДЦ РА Петром Берёзой, по приглашению организаторов. Также с приветственной речью выступил представитель МИД РА Джамал Бганба.

В рамках мероприятия в Арзамасе была организована выставка фотографий с достопримечательностями Абхазии, ее культурой и бытом. Кроме того, состоялся мастер-класс по народным танцам, дегустация мандаринов и презентация туристического кластера Абхазии.

Организаторы Фестиваля абхазской культуры «Анакопия» - Городское собрание города Арзамас и наши соотечественники Джамал Хагба и Рауль Лейба.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Итоги
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.org. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.org обязательна.
© Copyright 2017 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика