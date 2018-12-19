Фестиваль абхазской культуры «Анакопия» прошел в Арзамасе

В Нижегородской области впервые прошёл Фестиваль абхазской культуры «Анакопия», сообщает пресс служба МКДЦ РА. Мероприятие приурочено к пятилетию установления побратимских связей между городом Арзамас Нижегородской области и Новым Афоном.В гости к арзамасцам приехали юные артисты из Абхазии, участники российских телевизионных шоу. Среди них финалисты шоу «Ты супер!» Валерия Адлейба, Леон Капба и Милена Тачулия, победители шоу «Голос – дети» Милена Барциц и Сара Абрамян, танцевальный коллектив «Сухум».От имени Правительства Абхазии приветственные слова к участникам фестиваля произнёс торговый представитель Республики Абхазия в РФ Олег Барциц, прибывший в Арзамас с исполнительным директором МКДЦ РА Петром Берёзой, по приглашению организаторов. Также с приветственной речью выступил представитель МИД РА Джамал Бганба.В рамках мероприятия в Арзамасе была организована выставка фотографий с достопримечательностями Абхазии, ее культурой и бытом. Кроме того, состоялся мастер-класс по народным танцам, дегустация мандаринов и презентация туристического кластера Абхазии.Организаторы Фестиваля абхазской культуры «Анакопия» - Городское собрание города Арзамас и наши соотечественники Джамал Хагба и Рауль Лейба.