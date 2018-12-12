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Феликс Даутия о проблемах и достижениях Нового Афона
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19:38, 18 Декабря 2018
Глава Администрации Нового Афона Феликс Даутия подвел итоги работы за текущий год.
Сухум. 18 декабря. Апсныпресс. Мадина Чагава. В пресс-центре Абхазской государственной телерадиокомпании глава Администрации Нового Афона Феликс Даутия ответил на вопросы журналистов и подвел итоги работы за текущий год.
Так, Феликс Даутия дал положительную оценку прошедшему туристическому сезону, но отметил, что в сравнении с 2012 годом гостей в город приехало на 45 тысяч человек меньше. «Мы с начала года готовились к приезду туристов. В городе более 2 тысяч койко-мест, некоторые гостиницы существенно снизили цены», - сообщил он.
Тем не менее, по словам Даутия, продолжается паломнический туризм: «У нас в планах открыть маршруты на Афонскую гору и в село Анухва. Там много христианских исторических памятников. Кроме того, мы надеемся, что в будущем году в храме Симона Кананита пройдет служба в день поминовения святого. В текущем году ремонтные работы еще ведутся».
Феликс Даутия рассказал о проблемах города: «У нас проблемы с водоснабжением и водоотведением, нужен ремонт районной поликлиники, Дома культуры, библиотеки, дорог и тротуаров. Однако есть и много положительных сдвигов. Например, в 2019 году планируется открыть еще один новый детский сад на 100 мест. Что касается вопроса строительства канатной дороги в направлении Анакопийской горы, то с таким планом не согласны многие горожане. По их мнению, канатная дорога закроет вид на Анакопийскую гору. И если уж этот вопрос будет поставлен, то решать его нужно с помощью референдума».
На вопрос Апсныпресс о трудоустройстве населения, Даутия ответил: «Наша главная задача трудоустроить молодежь. Поэтому при строительстве гостиниц или иных комплексов мы обговариваем с их владельцами возможность трудоустроить местное население».
Сухум. 18 декабря. Апсныпресс. Мадина Чагава. В пресс-центре Абхазской государственной телерадиокомпании глава Администрации Нового Афона Феликс Даутия ответил на вопросы журналистов и подвел итоги работы за текущий год.
Так, Феликс Даутия дал положительную оценку прошедшему туристическому сезону, но отметил, что в сравнении с 2012 годом гостей в город приехало на 45 тысяч человек меньше. «Мы с начала года готовились к приезду туристов. В городе более 2 тысяч койко-мест, некоторые гостиницы существенно снизили цены», - сообщил он.
Тем не менее, по словам Даутия, продолжается паломнический туризм: «У нас в планах открыть маршруты на Афонскую гору и в село Анухва. Там много христианских исторических памятников. Кроме того, мы надеемся, что в будущем году в храме Симона Кананита пройдет служба в день поминовения святого. В текущем году ремонтные работы еще ведутся».
Феликс Даутия рассказал о проблемах города: «У нас проблемы с водоснабжением и водоотведением, нужен ремонт районной поликлиники, Дома культуры, библиотеки, дорог и тротуаров. Однако есть и много положительных сдвигов. Например, в 2019 году планируется открыть еще один новый детский сад на 100 мест. Что касается вопроса строительства канатной дороги в направлении Анакопийской горы, то с таким планом не согласны многие горожане. По их мнению, канатная дорога закроет вид на Анакопийскую гору. И если уж этот вопрос будет поставлен, то решать его нужно с помощью референдума».
На вопрос Апсныпресс о трудоустройстве населения, Даутия ответил: «Наша главная задача трудоустроить молодежь. Поэтому при строительстве гостиниц или иных комплексов мы обговариваем с их владельцами возможность трудоустроить местное население».
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