Эхо трагедии в сердце навек: в Гудауте почтили память жертв Латской трагедии

В день 26-й годовщины Латской трагедии в Гудауте прошла церемония возложения цветов. Почтить память жертв самой страшной трагедии в истории Отечественной войны народа Абхазии пришли Президент Рауль Хаджимба, спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия, премьер-министр Валерий Бганба, представители правительства, общественность, родственники погибших, школьники.Открывая траурный митинг, заведующий отделом информации и связи с общественностью Администрации Гудаутского района Энвер Арджения сказал: «Время делает свое дело, прошло уже 26 лет с ужаснейшей трагедии для нашего народа. В народе говорят, что время лечит, рана на сердце со временем рубцуется, но не заживает до конца жизни. Этому свидетельствует то, что в течение 26 лет к этому памятнику приходят сотни людей, чтобы почтить память погибших, которые хотели уберечь своих детей от голода, холода и войны».Председатель Совета старейшин Гудаутского района Сергей Чакветадзе отметил: «Сегодня здесь преданы земле взрослые, дети, старики, беременные женщины. Память о погибших никогда не будет стерта. Пусть мир, который у нас есть сейчас, будет всегда, и пусть наш народ будет всегда един».По словам Сергея Чакветадзе, на территории парка, где захоронены жертвы Латской трагедии, со следующего года начнется строительство часовни.Представитель Министерства обороны Абхазии Беслан Мушба сказал: «14 декабря 1992 года над горным селом Лата грузинскими агрессорами был сбит вертолет, в котором находились женщины и дети. В этот страшный день над всей Абхазией разнеслись плач и стон, которые отдаются эхом в сердце у каждого абхаза. Сегодня весь народ Абхазии вспоминает невинно убитых наших близких и родных. Декабрь 1992 года был тяжелым для всей страны, но городу Ткуарчал, который находился в блокаде, было труднее всего. Жители города страдали от холода и голода, но при этом они делали все, чтобы помочь фронту».