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Эхо трагедии в сердце навек: в Гудауте почтили память жертв Латской трагедии
884
15:00, 14 Декабря 2018
Почтить память жертв Латской трагедии в Гудауту приехали люди со всех районов республики.
Сухум. 14 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В день 26-й годовщины Латской трагедии в Гудауте прошла церемония возложения цветов. Почтить память жертв самой страшной трагедии в истории Отечественной войны народа Абхазии пришли Президент Рауль Хаджимба, спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия, премьер-министр Валерий Бганба, представители правительства, общественность, родственники погибших, школьники.
Открывая траурный митинг, заведующий отделом информации и связи с общественностью Администрации Гудаутского района Энвер Арджения сказал: «Время делает свое дело, прошло уже 26 лет с ужаснейшей трагедии для нашего народа. В народе говорят, что время лечит, рана на сердце со временем рубцуется, но не заживает до конца жизни. Этому свидетельствует то, что в течение 26 лет к этому памятнику приходят сотни людей, чтобы почтить память погибших, которые хотели уберечь своих детей от голода, холода и войны».
Председатель Совета старейшин Гудаутского района Сергей Чакветадзе отметил: «Сегодня здесь преданы земле взрослые, дети, старики, беременные женщины. Память о погибших никогда не будет стерта. Пусть мир, который у нас есть сейчас, будет всегда, и пусть наш народ будет всегда един».
По словам Сергея Чакветадзе, на территории парка, где захоронены жертвы Латской трагедии, со следующего года начнется строительство часовни.
Представитель Министерства обороны Абхазии Беслан Мушба сказал: «14 декабря 1992 года над горным селом Лата грузинскими агрессорами был сбит вертолет, в котором находились женщины и дети. В этот страшный день над всей Абхазией разнеслись плач и стон, которые отдаются эхом в сердце у каждого абхаза. Сегодня весь народ Абхазии вспоминает невинно убитых наших близких и родных. Декабрь 1992 года был тяжелым для всей страны, но городу Ткуарчал, который находился в блокаде, было труднее всего. Жители города страдали от холода и голода, но при этом они делали все, чтобы помочь фронту».
(АП): 14 декабря 1992 года, во время Отечественной войны народа Абхазии, над селом Лата Гулрыпшского района войска Госсовета Грузии сбили российский вертолет Ми-8, совершавший гуманитарный рейс из блокадного Ткуарчала в Гудауту. В результате варварского акта погибло 87 человек, в том числе 35 детей.
Сухум. 14 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В день 26-й годовщины Латской трагедии в Гудауте прошла церемония возложения цветов. Почтить память жертв самой страшной трагедии в истории Отечественной войны народа Абхазии пришли Президент Рауль Хаджимба, спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия, премьер-министр Валерий Бганба, представители правительства, общественность, родственники погибших, школьники.
Открывая траурный митинг, заведующий отделом информации и связи с общественностью Администрации Гудаутского района Энвер Арджения сказал: «Время делает свое дело, прошло уже 26 лет с ужаснейшей трагедии для нашего народа. В народе говорят, что время лечит, рана на сердце со временем рубцуется, но не заживает до конца жизни. Этому свидетельствует то, что в течение 26 лет к этому памятнику приходят сотни людей, чтобы почтить память погибших, которые хотели уберечь своих детей от голода, холода и войны».
Председатель Совета старейшин Гудаутского района Сергей Чакветадзе отметил: «Сегодня здесь преданы земле взрослые, дети, старики, беременные женщины. Память о погибших никогда не будет стерта. Пусть мир, который у нас есть сейчас, будет всегда, и пусть наш народ будет всегда един».
По словам Сергея Чакветадзе, на территории парка, где захоронены жертвы Латской трагедии, со следующего года начнется строительство часовни.
Представитель Министерства обороны Абхазии Беслан Мушба сказал: «14 декабря 1992 года над горным селом Лата грузинскими агрессорами был сбит вертолет, в котором находились женщины и дети. В этот страшный день над всей Абхазией разнеслись плач и стон, которые отдаются эхом в сердце у каждого абхаза. Сегодня весь народ Абхазии вспоминает невинно убитых наших близких и родных. Декабрь 1992 года был тяжелым для всей страны, но городу Ткуарчал, который находился в блокаде, было труднее всего. Жители города страдали от холода и голода, но при этом они делали все, чтобы помочь фронту».
(АП): 14 декабря 1992 года, во время Отечественной войны народа Абхазии, над селом Лата Гулрыпшского района войска Госсовета Грузии сбили российский вертолет Ми-8, совершавший гуманитарный рейс из блокадного Ткуарчала в Гудауту. В результате варварского акта погибло 87 человек, в том числе 35 детей.
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