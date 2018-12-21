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Екатерина Тыркба избрана на должность судьи Сухумского городского суда

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17:09, 28 Декабря 2018
Екатерина Тыркба избрана на должность судьи Сухумского городского суда
На заседании сессии Парламента РА принято Постановление «Об избрании Екатерины Тыркба на должность судьи Сухумского городского суда».

Сухум. 28 декабря. Апсныпресс. Мадина Чагава. На сессии Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия депутаты проголосовали за избрание Екатерины Тыркба на должность судьи Сухумского городского суда.

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