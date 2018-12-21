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Екатерина Тыркба избрана на должность судьи Сухумского городского суда
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17:09, 28 Декабря 2018
На заседании сессии Парламента РА принято Постановление «Об избрании Екатерины Тыркба на должность судьи Сухумского городского суда».
Сухум. 28 декабря. Апсныпресс. Мадина Чагава. На сессии Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия депутаты проголосовали за избрание Екатерины Тыркба на должность судьи Сухумского городского суда.
Сухум. 28 декабря. Апсныпресс. Мадина Чагава. На сессии Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия депутаты проголосовали за избрание Екатерины Тыркба на должность судьи Сухумского городского суда.
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