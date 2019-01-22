19:27, 23 Января 2019 100
15:37, 23 Января 2019 173
14:53, 23 Января 2019 270
12:13, 23 Января 2019 329
16:33, 22 Января 2019 361
16:15, 22 Января 2019 540
15:40, 22 Января 2019 327
12:50, 22 Января 2019 1765
12:33, 22 Января 2019 631
11:27, 22 Января 2019 574
11:09, 22 Января 2019 390
17:03, 21 Января 2019 494
16:44, 21 Января 2019 812
15:48, 21 Января 2019 800
15:38, 21 Января 2019 409
13:01, 21 Января 2019 388
14:39, 18 Января 2019 937
13:36, 18 Января 2019 720
12:39, 18 Января 2019 555
12:35, 18 Января 2019 952
11:38, 18 Января 2019 627
11:16, 18 Января 2019 829
17:04, 17 Января 2019 960
16:55, 17 Января 2019 1309
15:04, 17 Января 2019 793
Популярное
22.01.2019 1765
17.01.2019 1309
16.01.2019 1172
17.01.2019 960
18.01.2019 954
18.01.2019 937
18.01.2019 829
Эдуард Манаргия: сотрудниками отделов Паспортного управления принято 120 400 заявлений на получение общегражданского паспорта
81
19:27, 23 Января 2019
В Кабмине обсудили процесс паспортизации граждан Абхазии.
Сухум. 23 января. Апсныпресс. Вице-премьер Абхазии Астамур Кецба на совещании в Кабинете Министров обсудил вопросы оформления и выдачи паспортов гражданина РА нового образца с руководителями структурных подразделений МВД РА, начальником Паспортного управления МВД РА, начальниками паспортных отделов ПУ Сухумского района и города Сухум. Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров РА.
Начальник ПУ МВД РА Эдуард Манаргия рассказал о процессе документирования граждан, отметив, что по предварительным данным предстоит принять свыше 25 тысяч заявлений на получение паспорта гражданина РА нового образца: «На сегодняшний день сотрудниками отделов Паспортного управления по всей Абхазии принято 120 тысяч 400 заявлений на получение общегражданского паспорта. Но выдано из них всего 98 тысяч, 8 тысяч 800 паспортов готовы к выдаче, 11 тысяч остаются на обработке. Хотелось бы обратить внимание на то, что количество паспортов, готовых к выдаче, к сожалению, не уменьшается, граждане не забирают оформленные документы».
Участники совещания также обсудили возможность максимального упрощения и модернизации процесса оформления заявок и выдачи готовых паспортов.
При этом вице-премьер Астамур Кецба назвал процесс обмена паспортов организованным, однако отметил, что наблюдаются некоторые промежуточные сбои в отлаженном процессе. В этой связи Кецба порекомендовал усилить взаимодействие по вопросам усиления активности граждан с участковыми ОВД и районными администрациями.
Астамур Кецба также подчеркнул, что от оперативной и отлаженной работы Государственной миграционный службы РА и Службы государственной безопасности по обработке данных заявителей во многом зависит результат успешного процесса паспортизации в целом.
Сухум. 23 января. Апсныпресс. Вице-премьер Абхазии Астамур Кецба на совещании в Кабинете Министров обсудил вопросы оформления и выдачи паспортов гражданина РА нового образца с руководителями структурных подразделений МВД РА, начальником Паспортного управления МВД РА, начальниками паспортных отделов ПУ Сухумского района и города Сухум. Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров РА.
Начальник ПУ МВД РА Эдуард Манаргия рассказал о процессе документирования граждан, отметив, что по предварительным данным предстоит принять свыше 25 тысяч заявлений на получение паспорта гражданина РА нового образца: «На сегодняшний день сотрудниками отделов Паспортного управления по всей Абхазии принято 120 тысяч 400 заявлений на получение общегражданского паспорта. Но выдано из них всего 98 тысяч, 8 тысяч 800 паспортов готовы к выдаче, 11 тысяч остаются на обработке. Хотелось бы обратить внимание на то, что количество паспортов, готовых к выдаче, к сожалению, не уменьшается, граждане не забирают оформленные документы».
Участники совещания также обсудили возможность максимального упрощения и модернизации процесса оформления заявок и выдачи готовых паспортов.
При этом вице-премьер Астамур Кецба назвал процесс обмена паспортов организованным, однако отметил, что наблюдаются некоторые промежуточные сбои в отлаженном процессе. В этой связи Кецба порекомендовал усилить взаимодействие по вопросам усиления активности граждан с участковыми ОВД и районными администрациями.
Астамур Кецба также подчеркнул, что от оперативной и отлаженной работы Государственной миграционный службы РА и Службы государственной безопасности по обработке данных заявителей во многом зависит результат успешного процесса паспортизации в целом.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.org. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.org обязательна.