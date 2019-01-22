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Эдуард Манаргия: сотрудниками отделов Паспортного управления принято 120 400 заявлений на получение общегражданского паспорта

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19:27, 23 Января 2019
Эдуард Манаргия: сотрудниками отделов Паспортного управления принято 120 400 заявлений на получение общегражданского паспорта
В Кабмине обсудили процесс паспортизации граждан Абхазии.

Сухум. 23 января. Апсныпресс. Вице-премьер Абхазии Астамур Кецба на совещании в Кабинете Министров обсудил вопросы оформления и выдачи паспортов гражданина РА нового образца с руководителями структурных подразделений МВД РА, начальником Паспортного управления МВД РА, начальниками паспортных отделов ПУ Сухумского района и города Сухум. Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров РА.

Начальник ПУ МВД РА Эдуард Манаргия рассказал о процессе документирования граждан, отметив, что по предварительным данным предстоит принять свыше 25 тысяч заявлений на получение паспорта гражданина РА нового образца: «На сегодняшний день сотрудниками отделов Паспортного управления по всей Абхазии принято 120 тысяч 400 заявлений на получение общегражданского паспорта. Но выдано из них всего 98 тысяч, 8 тысяч 800 паспортов готовы к выдаче, 11 тысяч остаются на обработке. Хотелось бы обратить внимание на то, что количество паспортов, готовых к выдаче, к сожалению, не уменьшается, граждане не забирают оформленные документы».

Участники совещания также обсудили возможность максимального упрощения и модернизации процесса оформления заявок и выдачи готовых паспортов.

При этом вице-премьер Астамур Кецба назвал процесс обмена паспортов организованным, однако отметил, что наблюдаются некоторые промежуточные сбои в отлаженном процессе. В этой связи Кецба порекомендовал усилить взаимодействие по вопросам усиления активности граждан с участковыми ОВД и районными администрациями.

Астамур Кецба также подчеркнул, что от оперативной и отлаженной работы Государственной миграционный службы РА и Службы государственной безопасности по обработке данных заявителей во многом зависит результат успешного процесса паспортизации в целом.

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