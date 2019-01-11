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Эдгар Гвазава вошел в состав рабочей группы Общественной палаты России

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16:17, 15 Января 2019
Эдгар Гвазава вошел в состав рабочей группы Общественной палаты России
Рабочая группа занимается вызовами в сфере миграционной политики.

Сухум. 15 января. Апсныпресс. Юный ученый, посол доброй воли Абхазии Эдгар Гвазава стал членом рабочей группы Общественной палаты России, которая занимается вызовами в сфере миграционной политики.

Комментируя предстоящую работу, Эдгар Гвазава отметил: «В условиях глобализации вопрос о миграции является критически значимым. Во многих странах мира наблюдаются демографические, экономические кризисы, вызванные постоянным увеличением миграционного потока. К примеру, во многих странах Европы мигрантов становится настолько много, что они буквально выдавливают местное население с целых регионов, что не может не вызывать негодование среди местного населения и не поднимать волны популизма и национализма. Во избежание подобного рода проблем миграционная политика любой страны должна быть сфокусирована на адаптацию и эффективную интеграцию мигрантов в свое общество».

Юный ученый также подчеркнул, что одна из ключевых задач миграционной политики России заключается в том, чтобы преобразовать миграционные вызовы в новые возможности и источники экономического роста.


(АП): Ранее Эдгар Гвазава стал участником программы наставничества «Россия – в будущее», которая нацелена на поддержку молодых лидеров.

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