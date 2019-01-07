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Десятого января в Абхазии десять градусов тепла

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15:08, 9 Января 2019
Десятого января в Абхазии десять градусов тепла
Ожидается переменная облачность, без осадков.

Сухум. 9 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием повышенного атмосферного давления и выноса относительно теплой массы воздуха с юго-запада. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Атмосферное давление высокое – 769 мм рт. ст., будет медленно понижаться.

Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с, местами с порывами до 9 м/с.

Температура воздуха ночью 0+5°С, днем +5+10°С.

Температура морской воды +11°С.

Волнение морской воды значительное и умеренное – 150-75 см (2-4б).

Относительная влажность воздуха – 60-80%.
                            
В столице переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха ночью +3°С, днем +9°С.

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