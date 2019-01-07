15:08, 9 Января 2019 111
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14:00, 8 Января 2019 599
17:18, 7 Января 2019 789
20:00, 6 Января 2019 503
09:00, 5 Января 2019 660
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14:35, 29 Декабря 2018 578
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05.01.2019 660
Десятого января в Абхазии десять градусов тепла
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15:08, 9 Января 2019
Ожидается переменная облачность, без осадков.
Сухум. 9 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием повышенного атмосферного давления и выноса относительно теплой массы воздуха с юго-запада. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление высокое – 769 мм рт. ст., будет медленно понижаться.
Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с, местами с порывами до 9 м/с.
Температура воздуха ночью 0+5°С, днем +5+10°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное – 150-75 см (2-4б).
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
В столице переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +3°С, днем +9°С.
Сухум. 9 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием повышенного атмосферного давления и выноса относительно теплой массы воздуха с юго-запада. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление высокое – 769 мм рт. ст., будет медленно понижаться.
Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с, местами с порывами до 9 м/с.
Температура воздуха ночью 0+5°С, днем +5+10°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное – 150-75 см (2-4б).
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
В столице переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +3°С, днем +9°С.
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