Делегация Парламента Абхазии принимает участие в пятьдесят пятой сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия имеет статус постоянного наблюдателя при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России.



Сухум. 21 декабря. Апсныпресс. В Москве начались мероприятия пятьдесят пятой сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.



В первом заседании сессии примет участие парламентская делегация Республики Абхазия, которую возглавляет спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия.



В рамках мероприятий предстоящей сессии запланирована рабочая встреча Валерия Кварчия с депутатами Парламентского Собрания от Российской Федерации.



Напомним, что Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия имеет статус постоянного наблюдателя при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России. Этот статус был предоставлен Народному Собранию – Парламенту Республики Абхазия 17 октября 2008 года решением тридцать четвертой сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в Москве. В соответствии с Регламентом Парламентского Собрания постоянные наблюдатели имеют право участвовать в заседаниях Парламентского Собрания и его комиссий с правом совещательного голоса. В настоящее время статус постоянного наблюдателя при Парламентском Собрании также имеют Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств, Парламент Республики Южная Осетия и Межпарламентская Ассамблея Православия.