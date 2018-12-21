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Делегация Парламента Абхазии прибыла в Москву для участия в пятьдесят пятой сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России
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12:21, 21 Декабря 2018
Делегацию встретили Чрезвычайный и Полномочный Посол Абхазии в России Игорь Ахба и ответственный работник Секретариата Парламентского Собрания Алексей Селезнев.
Сухум. 21 декабря. Апсныпресс. Делегация Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, которую возглавляет спикер Валерий Кварчия, прибыла в Москву для участия в пятьдесят пятой сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.
Как сообщил представитель делегации – руководитель Аппарата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Вадим Бжания, в Москве делегацию встретили Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба и ответственный работник Секретариата Парламентского Собрания Алексей Селезнев.
В честь абхазской делегации состоялся ужин, на котором присутствовал Ответственный секретарь Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Сергей Стрельченко.
Сухум. 21 декабря. Апсныпресс. Делегация Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, которую возглавляет спикер Валерий Кварчия, прибыла в Москву для участия в пятьдесят пятой сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.
Как сообщил представитель делегации – руководитель Аппарата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Вадим Бжания, в Москве делегацию встретили Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба и ответственный работник Секретариата Парламентского Собрания Алексей Селезнев.
В честь абхазской делегации состоялся ужин, на котором присутствовал Ответственный секретарь Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Сергей Стрельченко.
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