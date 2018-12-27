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Дауру Кове присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла

26
12:20, 29 Декабря 2018
Дауру Кове присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла
Соответствующий Указ подписал Президент РА Рауль Хаджимба.

Сухум. 29 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о присвоении министру иностранных дел Абхазии Дауру Кове дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла.

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