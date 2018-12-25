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Даур Аршба поздравил Савелия Читанава с 25-летием образования Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы

49
14:53, 25 Декабря 2018
Даур Аршба поздравил Савелия Читанава с 25-летием образования Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы
«Экологи играют важнейшую роль в обеспечении экологической безопасности и оздоровлении окружающей среды, что требует серьезной ответственности и высокого профессионализма», – отмечается в поздравлении.

Сухум. 25 декабря. Апсныпресс. Первый вице-премьер Республики Абхазия Даур Аршба поздравил председателя Государственного комитета Республики Абхазия по экологии и охране природы Савелия Читанава с 25-летием со дня образования ведомства.

«Экологи играют важнейшую роль в обеспечении экологической безопасности и оздоровлении окружающей среды, что требует серьезной ответственности и высокого профессионализма», – отмечается в поздравлении.

Даур Аршба выразил уверенность, что знания, опыт и неравнодушие руководителя ведомства будут и в дальнейшем служить делу сохранения экологической чистоты и природного богатства нашей Родины.

Первый вице-премьер поблагодарил весь коллектив Госкомитета за профессиональный, многолетний, добросовестный труд и пожелал всем сотрудникам крепкого здоровья, мира, благополучия,  энергии, больших успехов в благородной деятельности.

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