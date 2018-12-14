Даур Аршба: партия никогда не прибегала к методам, которые могли бы привести к дестабилизации в стране

В Сухуме прошел очередной съезд РПП ФНЕА.



Сухум. 19 декабря. Апсныпресс. Лана Цвижба/Тамара Ачба. На прошедшем очередном съезде Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии» председатель РПП ФНЕА Даур Аршба рассказал об опыте партийной работы и об основных этапах деятельности партии.



Аршба обосновал позицию партии по отношению к событиям 2014 года: «В своей деятельности партия никогда не прибегала к методам, которые могли бы привести к дестабилизации в стране, пользовалась демократическими, политико-правовыми, парламентскими формами урегулирования острых вопросов. В этом контексте у некоторых могут возникнуть вопросы, связанные с майскими событиями 2014 года. У Форума есть свои весомые аргументы и свое понимание процессов, искаженно преподносимых оппозиционными силами и, в частности, майских событий 2014 года, которые некоторые политики безосновательно, голословно пытаются охарактеризовать как государственный переворот. Мы считаем, что в оценке таких сложных событий должен быть исключительно беспристрастный подход. Ситуация 2014 года стала точкой кипения, приведшей к мощной протестной волне и к многочисленному народному сходу. Подобная социально-политическая напряжённость была вызвана массовыми нарушениями Закона о гражданстве и многочисленными фактами предоставления абхазского гражданства и паспортов жителям восточных регионов страны, являвшихся гражданами враждебной Грузии. Эта тенденция могла привести к распространению грузинской юрисдикции на части территории нашей республики, что негативно отразилось бы на ее национальной безопасности. Неготовность власти остановить деструктивные процессы и вернуть их в правовое русло привела к тому, что объективно вступил в силу такой мощный традиционный инструмент народовластия, как народный сход. В условиях наступившего безвластия всю ответственность за политическое и законодательное урегулирование кризиса взял на себя Парламент Абхазии. Именно абхазский народ в тот чрезвычайно сложный период уберег страну от сползания к опасной черте. В итоге, при огромной поддержке народа мы добились ситуации, не позволяющей когда-либо, каким-либо абхазским политикам манипулировать судьбоносным документом – Законом о гражданстве. Сегодня принятие Закона о виде на жительство дало возможность жителям Галского района самим выбирать формат взаимоотношений с государством, в соответствии с Законом о гражданстве, не нарушая его требования».



Аршба напомнил о том, что было сделано Раулем Хаджимба и его командой за прошедший срок президентского правления: «Следовало бы отметить, что порой некоторые политики пытаются перечеркнуть любые достижения, свести все «на нет». Однако, если посмотреть на ситуацию с точки зрения реальности, то есть достаточно явное движение вперед. Глава государства, при поддержке Парламента, сдвинул с мертвой точки процесс конституционных реформ. Он не просто декларировал идеи, но и добился их законодательного воплощения. Создан Конституционный суд, начался процесс реформ судебной системы, органов местного самоуправления. Кто действительно хочет убедиться, что полномочия судей и депутатов местного самоуправления значительно расширены, тот непременно ознакомится с соответствующими законопроектами, сравнит их с прежними, и поймет, что прогресс налицо. Да, мы не можем утверждать, что с началом судебных реформ снизились мздоимство и коррупция. К сожалению, некоторые служители правосудия попытались использовать новые законы и положение в корыстных целях. Алчность и стремление к расширению своих материальных возможностей порой оказываются превыше чести и профессионального долга. Но нельзя отрицать первые серьезные шаги в плане реформирования судебной ветви власти, а борьба с коррупцией в любой сфере государственной деятельности должна принять системный характер. Здесь на наш взгляд необходимы совместные усилия Президента и Парламента по ужесточению антикоррупционного законодательства и мер по его реализации. Необходимо выдвинуть новые идеи, как минимизировать нарушения. Известно, что коррупция в определенной степени непобедима, но бороться с этим явлением государство должно постоянно».



Даур Аршба подчеркнул, что «Форум народного единства» был и остается приверженцем законов и повышения требовательности к правоохранительным органам, призванным усилить надзор за их исполнением.

