16:24, 17 Декабря 2018 211
13:37, 17 Декабря 2018 361
12:10, 17 Декабря 2018 313
12:02, 17 Декабря 2018 238
18:53, 14 Декабря 2018 543
15:54, 14 Декабря 2018 392
15:00, 14 Декабря 2018 893
11:36, 14 Декабря 2018 550
09:00, 14 Декабря 2018 845
18:02, 13 Декабря 2018 599
16:34, 13 Декабря 2018 762
16:15, 13 Декабря 2018 455
15:31, 13 Декабря 2018 470
13:22, 13 Декабря 2018 806
09:52, 13 Декабря 2018 555
21:13, 12 Декабря 2018 679
20:01, 12 Декабря 2018 496
17:32, 12 Декабря 2018 940
16:55, 12 Декабря 2018 694
16:07, 12 Декабря 2018 881
15:53, 12 Декабря 2018 603
15:39, 12 Декабря 2018 366
15:23, 12 Декабря 2018 436
14:50, 12 Декабря 2018 403
13:52, 12 Декабря 2018 492
Популярное
12.12.2018 940
12.12.2018 881
14.12.2018 847
13.12.2018 764
12.12.2018 732
12.12.2018 694
12.12.2018 679
Батал Чежия отправил чемпиона Африки в нокаут
677
21:13, 12 Декабря 2018
Абхазский боксер Батал Чежия победил в бою на вечере профессионального бокса «Underground boxing series».
Сухум. 12 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Абхазский боксер Батал Чежия победил в рейтинговом бою на вечере профессионального бокса «Underground boxing series», который прошел в Москве.
Батал Чежия отправил в нокаут своего соперника африканца Мада Мауго.
Официальный представитель Батала Чежия Инал Лагвилава проинформировал: «Батал победил нокаутом в 4 раунде».
Сухум. 12 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Абхазский боксер Батал Чежия победил в рейтинговом бою на вечере профессионального бокса «Underground boxing series», который прошел в Москве.
Батал Чежия отправил в нокаут своего соперника африканца Мада Мауго.
Официальный представитель Батала Чежия Инал Лагвилава проинформировал: «Батал победил нокаутом в 4 раунде».
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.org. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.org обязательна.