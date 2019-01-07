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Четыре новых жилых дома и детский сад построены для семей военнослужащих ЮВО в Абхазии
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12:12, 11 Января 2019
Все квартиры включены в фонд служебного жилья и оснащены необходимой бытовой техникой и мебелью.
Сухум. 11 января. Апсныпресс. На территории российской военной базы Южного военного округа в Абхазии в конце января будет введен в эксплуатацию детский сад на 150 мест. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
Как отмечается в сообщении, строительство детсада осуществлялось по современным энергосберегающим технологиям из экологически чистых строительных материалов, с применением наружного вентилируемого утепления по фасаду.
Кроме того, на базе завершается строительство 4-х домов, находящихся в 800 метрах от берега Черного моря. Все квартиры включены в фонд служебного жилья и оснащены необходимой бытовой техникой и мебелью.
Также, в рамках строительства объектов социальной инфраструктуры, на территории военного соединения достраивается школа для детей военнослужащих.
Сухум. 11 января. Апсныпресс. На территории российской военной базы Южного военного округа в Абхазии в конце января будет введен в эксплуатацию детский сад на 150 мест. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
Как отмечается в сообщении, строительство детсада осуществлялось по современным энергосберегающим технологиям из экологически чистых строительных материалов, с применением наружного вентилируемого утепления по фасаду.
Кроме того, на базе завершается строительство 4-х домов, находящихся в 800 метрах от берега Черного моря. Все квартиры включены в фонд служебного жилья и оснащены необходимой бытовой техникой и мебелью.
Также, в рамках строительства объектов социальной инфраструктуры, на территории военного соединения достраивается школа для детей военнослужащих.
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