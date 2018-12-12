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Борьба с мусором и насекомыми-вредителями продолжается: Савелий Читанава рассказал о проделанной работе

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13:37, 17 Декабря 2018
Борьба с мусором и насекомыми-вредителями продолжается: Савелий Читанава рассказал о проделанной работе
О достижениях и проблемах работы Госкомитета по экологии и охране природы на пресс-конференции в АРСМИРА рассказал председатель Госкомитета Савелий Читанава.

Сухум. 17 декабря. Апсныпресс. Мадина Чагава. На пресс-конференции в Ассоциации работников СМИ РА председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава рассказал о работе ведомства.

Комментируя ситуацию с мусорной свалкой, расположенной в районе Маяка города Сухум, Савелий Читанава подчеркнул: «Свалка вызывает неудобства для жителей района, в связи с этим Правительство страны поручило найти полигон для смещения ее в другое место. Скорее всего, полигон для свалки создадут в Гулрыпшском районе. До этого в районе Маяка нам предписано проводить работы по организации самой свалки – вырыть котлован и сбрасывать мусорные отходы. Уже найдено финансирование и проведена экспертиза, на этой неделе начнутся работы. Контроль уровня диоксида проводится периодически».

Кроме того, продолжая тему утилизации мусора, Читанава сообщил, что несколько лет назад Госкомитет вел переговоры с Министерством образования и науки о сортировке мусора в детских садах, но инициатива так и осталась на уровне обсуждения. «Для осуществления этой программы должны совместно работать несколько ведомств: Госкомитет по экологии и охране природы, санэпидстанции, Министерство образования и науки, Министерство экономики. Сейчас, даже если начать эту программу по разделению мусора, проблему она не решит, так как в итоге мусор все равно попадет в одну кучу», – сказал он.

На вопрос журналистов о том, как должна быть использована земля на месте деревьев, которые рубят в плановом порядке, Савелий Читанава пояснил: «Выпад древесных растений после достижения предельного возраста – естественный процесс. Для начала нужно под таким деревом посадить новое, а потом срубить старое. Однако, для этого нужен посадочный материл. А в стране нет питомника. Нам необходим питомник. Также стоит отметить, что к нам обращается много граждан с просьбой срубить то или иное дерево. Мы в редких случаях даем разрешение, но предписываем возмещать порубку и сажать на месте одного срубленного три новых дерева. А МУП «Зеленое хозяйство» должно контролировать выполнение предписаний». 

Эколог рассказал о борьбе с вредителями: «В стране был создан штаб и проведены мероприятия по борьбе с самшитовой огневкой. Но ввиду того, что этот тип вредителя не был нам знаком, огневка за короткое время освоила все насаждения самшита. Мы поставили задачу не впустить ее в ущелье реки Бзыбь, но вредитель  проник и туда. Обрабатывая насаждения пестицидом «Димилин», который безвреден для полезной энтомофауны, нам удалось сократить популяцию. С мраморным клопом борьба осложняется тем, что вспышка численности большая. Механическое уничтожение дало хороший результат, в этом году популяция вредителя снижена. При этом используемые пестициды на экологию никак не влияют».

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