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Бал снеговиков, куклы «Лол», стеклянные статуи и праздничный салют: новогодние гуляния в Сухуме

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11:32, 24 Декабря 2018
Бал снеговиков, куклы «Лол», стеклянные статуи и праздничный салют: новогодние гуляния в Сухуме
Администрация Сухума подготовила праздничные мероприятия для жителей и гостей столицы к новогодним каникулам.

Сухум. 24 декабря. Апсныпресс. С 25 декабря по 7 января на площади Свободы, у главной елки ежедневно будут проходить новогодние гуляния.

В программу входят: аниматоры, интерактивные представления для детей на абхазском и русском языках, дискотека для детей с персонажами детских сказок, карнавал ростовых кукол. А 25 декабря и 7 января – праздничный салют.

25 декабря, в 16:00 в Абхазской госфилармонии пройдет концерт с участием воспитанников детской школы искусств и музыкальных школ города. (Управление культуры).

26 декабря, в 16:00 состоится новогоднее представление в центре детского творчества. (Управление образования).

26 декабря, в 18:00 пройдет праздничное выступление хореографических коллективов детской школы искусств и детский мюзикл на площади Свободы. (Управление культуры).

27 декабря, в 17:00 у главной елки будет представлена сказочная театрализованная постановка «Новогодний бал снеговика и куклы «Лол». Затем начнется анимационная программа с интерактивными играми, в 18:30 - бумажное шоу, а с 19:00 - дискотека со светодиодным шоу. С 17:00 по 20:00 детей будут развлекать ростовые куклы, стеклянные статуи, ходулисты, аквагрим, по окончании раздача воздушных шаров. (Комитет по вопросам молодежи и спорта).

1 января, с 01:00 начнется Новогодний концерт с участием звезд абхазской эстрады и хореографических коллективов. Затем флеш-моб, пиротехнические фонтаны и праздничный салют. (Управление культуры).

Также, Управление культуры проведет новогодние мероприятия у елок в микрорайонах города.

25 декабря, в 16:00 новогоднее мероприятие в Синопе.
27 декабря, в 16:00 – на Турбазе.
28 декабря, в 16:00 – на Кинопрокате.
29 декабря, в 16:00 – на Старом поселке.
30 декабря, в 16:00 – в Новом районе.

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