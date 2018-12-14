Аслан Барциц возглавил РПП ФНЕА

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Сухум. 19 декабря. Апсныпресс. На прошедшем в Сухуме очередном съезде Республиканской политической партии Форум народного единства Абхазии был избран новый председатель партии. Делегаты съезда единогласно проголосовали за кандидатуру Аслана Барциц. Аслан Барциц сменил на этом посту Даура Аршба.



Выступая на съезде, Аслан Барциц подчеркнул: «Съезд – это подведение итогов работы партии, а также определение планов и перспектив. Любое подведение итогов должно опираться на максимально объективный анализ. Признавая при этом собственную ответственность, мы должны обо всем говорить максимально открыто, не лакируя действительность. А проблемы, десятилетиями неразрешенные, есть, такие как наркомания, преступность, аварии на дорогах. Все это вызывает у людей серьезную обеспокоенность, и эти проблемы необходимо решать. Тем не менее, страна растет, развивается, идет построение социально-значимых объектов».



Со своей стороны, Даур Аршба сообщил, что срок полномочий руководства партии истек в соответствии с Уставом. «Накануне нашего съезда прошло расширенное заседание политсовета партии при участии Главы государства, на котором единогласно была поддержана кандидатура Аслана Барциц», – сказал Аршба.



Кроме того, на съезде был избран политсовет партии, в который вошли 65 человек.

