Асида Шакрыл: меры по ограничению перехода госграницы на КПП Ингур должны учитывать жизненно важные потребности жителей Галского района

Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл прокомментировала ситуацию в Галском районе.



Сухум. 24 января. Апсныпресс. Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл в Абхазии прокомментировала введение ограничительных мер при переходе государственной границы через КПП Ингур.



В комментарии, в частности, говорится:



«Меры по ограничению перехода государственной границы через КПП Ингур, направленные на охрану здоровья населения Абхазии, должны также учитывать жизненно важные потребности жителей Галского района.



23 января 2019 года состоялся митинг группы жителей Галского района перед зданием районной Администрации в г. Гал. Причиной беспокойства жителей стали последствия решения о закрытии государственной границы Абхазии с Грузией на 2 месяца, в связи со вспышкой вируса H1N1 на территории Грузии. Закрытие границы происходит не впервые и всегда вызывает обеспокоенность населения, поскольку для большей части жителей района возможность пересечения данной границы является жизненной необходимостью, в особенности для тех, кто проходит лечение в медучреждениях Грузии, а также для пожилых людей, получающих пенсии и пособия на территории Грузии. Однако сегодня власти Абхазии впервые столкнулись с такой острой реакцией населения.



Введение карантина, направленное на защиту жизни и здоровья населения, является необходимой и чрезвычайной мерой, неизбежно приводящей к ограничению прав человека. В связи с этим следовало всесторонне продумать меры по минимизации негативного воздействия закрытия границы на жизнь простых людей. Примером ответственного подхода можно назвать решение о возможности пересечения границы больными, нуждающимися в получении медицинской помощи в Грузии.



Если бы население было заранее проинформировано о предполагаемых мерах, и если бы объявление карантина сопровождалось анализом и серьезным обоснованием необходимости его введения на столь длительный срок, то это означало бы, что местные власти предпринимают меры по снижению негативных последствий закрытия границы. Это, безусловно, помогло бы снизить беспокойство людей. Трудно понять целесообразность таких действий, например, как запрет на пересечение границы студентам грузинских вузов, приехавшим на новогодние каникулы к родителям и находившимся на территории Абхазии в момент введения карантина, тем более, что студенты вряд ли намеревались вернуться в Абхазию до окончания срока карантина.



Представляется, что местная Администрация должна была иметь данные о том, сколько человек в результате закрытия границы могут столкнуться с серьезными проблемами, лишившись средств к существованию. Эта информация необходима для того, чтобы выявить наиболее уязвимых людей и помочь им в трудной ситуации. Возможно, в данных обстоятельствах имело смысл обратиться за помощью и к международным организациям.



Ситуация, связанная с карантином, усугубилась еще и тем, что на протяжении длительного времени вопрос правового статуса и документов жителей Галского района остается не до конца прояснённым и понятным для населения. На мой взгляд, данная проблема явилась следствием отсутствия неполитизированного, дифференцированного, долгосрочного подхода, который должен был бы учитывать сложную историю населения данного района Абхазии и непростые послевоенные решения, принятые руководством Республики Абхазия.



Сегодняшние проблемы Галского района, связанные со многими последствиями грузино-абхазской войны, не могут решиться сами собой, со временем они только накапливаются, усугубляя ситуацию с правами человека. Поэтому в повестку первоочередных задач нашего молодого демократического государства должен быть включен вопрос долгосрочного и справедливого решения в отношении населения Галского района».

