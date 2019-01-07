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Ардзинба: уполномоченный по экономическим вопросам должен стать для всех предпринимателей района помощником и обратной связью с госорганами
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16:23, 11 Января 2019
В Министерстве экономики прошло совещание министра с уполномоченными по экономическим вопросам со всех районов республики.
Сухум. 11 января. Апсныпресс. Министр экономики Республики Абхазия Адгур Ардзинба провел совещание с уполномоченными по экономическим вопросам со всех районов республики, сообщается на официальном сайте ведомства.
Министр экономики напомнил, что институт уполномоченного по экономическим вопросам создан в соответствии с принятым Кабинетом Министров Постановлением «О мерах по развитию предпринимательства и стимулированию деловой активности в административно-территориальных единицах Республики Абхазия».
По его словам, отсутствие активного взаимодействия между республиканскими и местными органами власти делает всю работу неэффективной.
«В 2017 году, работая над составлением индикативного плана, мы провели анализ по всем районам и городам. Сравнили фактические показатели 2016 года, которые предоставлены районами с данными налоговых структур. Перепроверили более 1000 бухгалтерских балансов, которые являются источником этой информации, и выявили очень много нестыковок», - сказал Адгур Ардзинба.
По словам Ардзинба, все замечания были направлены в районы и устранены.
«В 2018 году мы провели подобную выборочную проверку и практически не выявили нестыковки. Это хороший результат совместной работы», - считает министр экономики.
Министр отметил, что в рамках взаимодействия Министерства экономики и уполномоченных по экономическим вопросам необходимо синхронизировать и унифицировать работу в части стимулирования деловой активности и создания благоприятного климата для предпринимателей.
«У нас сложилась такая практика, когда индикатор эффективности работников в районе состоит не в том, чтобы создать больше предприятий и рабочих мест, а выпросить больше дотаций у центра», - сказал он.
Министр экономики сообщил, что главным направлением деятельности института станет реализация государственной экономической политики на местах, целью которой является создание рабочих мест для населения и развитие предпринимательства.
Адгур Ардзинба рассказал и о том, что в Министерство экономики и в Государственное инвестиционное агентство часто поступают обращения по вопросам, решение которых находится на уровне экономических блоков администраций городов и районов.
«К сожалению, в некоторых районах отсутствует понимание того, что предприниматель – это самый главный человек. Нужно понимать, что его налоги обеспечивают жизнедеятельность всего государства», - заявил Ардзинба.
Для примера министр рассказал о ситуации, когда предприниматель ждал оформления земельного участка и получения разрешения на строительство в одном из районов республики около двух лет.
«Уполномоченный по экономическим вопросам должен поставить работу таким образом, чтобы стать для всех предпринимателей района помощником и обратной связью с государственными органами», - подчеркнул он.
При этом, Адгур Ардзинба напомнил, что в соответствии с нормами Постановления, уполномоченные должны представить свои предложения по снижению административных барьеров для бизнеса.
Сухум. 11 января. Апсныпресс. Министр экономики Республики Абхазия Адгур Ардзинба провел совещание с уполномоченными по экономическим вопросам со всех районов республики, сообщается на официальном сайте ведомства.
Министр экономики напомнил, что институт уполномоченного по экономическим вопросам создан в соответствии с принятым Кабинетом Министров Постановлением «О мерах по развитию предпринимательства и стимулированию деловой активности в административно-территориальных единицах Республики Абхазия».
По его словам, отсутствие активного взаимодействия между республиканскими и местными органами власти делает всю работу неэффективной.
«В 2017 году, работая над составлением индикативного плана, мы провели анализ по всем районам и городам. Сравнили фактические показатели 2016 года, которые предоставлены районами с данными налоговых структур. Перепроверили более 1000 бухгалтерских балансов, которые являются источником этой информации, и выявили очень много нестыковок», - сказал Адгур Ардзинба.
По словам Ардзинба, все замечания были направлены в районы и устранены.
«В 2018 году мы провели подобную выборочную проверку и практически не выявили нестыковки. Это хороший результат совместной работы», - считает министр экономики.
Министр отметил, что в рамках взаимодействия Министерства экономики и уполномоченных по экономическим вопросам необходимо синхронизировать и унифицировать работу в части стимулирования деловой активности и создания благоприятного климата для предпринимателей.
«У нас сложилась такая практика, когда индикатор эффективности работников в районе состоит не в том, чтобы создать больше предприятий и рабочих мест, а выпросить больше дотаций у центра», - сказал он.
Министр экономики сообщил, что главным направлением деятельности института станет реализация государственной экономической политики на местах, целью которой является создание рабочих мест для населения и развитие предпринимательства.
Адгур Ардзинба рассказал и о том, что в Министерство экономики и в Государственное инвестиционное агентство часто поступают обращения по вопросам, решение которых находится на уровне экономических блоков администраций городов и районов.
«К сожалению, в некоторых районах отсутствует понимание того, что предприниматель – это самый главный человек. Нужно понимать, что его налоги обеспечивают жизнедеятельность всего государства», - заявил Ардзинба.
Для примера министр рассказал о ситуации, когда предприниматель ждал оформления земельного участка и получения разрешения на строительство в одном из районов республики около двух лет.
«Уполномоченный по экономическим вопросам должен поставить работу таким образом, чтобы стать для всех предпринимателей района помощником и обратной связью с государственными органами», - подчеркнул он.
При этом, Адгур Ардзинба напомнил, что в соответствии с нормами Постановления, уполномоченные должны представить свои предложения по снижению административных барьеров для бизнеса.
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