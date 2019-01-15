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Анатолий Бибилов наградил Алана Елбакиева орденом Дружбы
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13:01, 21 Января 2019
Президент Южной Осетии поздравил Чрезвычайного и Полномочного Посла Абхазии в Южной Осетии с юбилеем.
Сухум. 21 января. Апсныпресс. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Абхазия в Республике Южная Осетия Аланом Елбакиевым. Об этом сообщает сайт МИД РА.
Анатолий Бибилов поздравил Посла с юбилеем, отметив большие заслуги Алана Елбакиева, как в рядах защитников Отечества, так и в деле развития двусторонних отношений с братской Абхазией. «Вам удалось сделать многое для своего народа. Сегодня вы представляете братскую Республику Абхазия, где у вас также есть успехи, и руководство Абхазии высоко ценит ваши усилия по поддержанию и развитию отношений между республиками Южная Осетия и Абхазия. Также, вы снискали уважение у народа и у руководства Республики Южная Осетия. Это большие достижения. Я горд дружбой с вами», – сказал Анатолий Бибилов.
Президент Южной Осетии выразил уверенность в дальнейшем развитии и укреплении двусторонних югоосетино-абхазских отношений.
В свою очередь, Алан Елбакиев поблагодарил главу Югоосетинского государства за высокую оценку его вклада в дело обеспечения безопасности Республики Южная Осетия. «Волею судьбы я сейчас представляю братскую Республику Абхазия, отношения с которой развиваются динамично, а благодаря подписанному ранее Соглашению, которое охватывает все сферы государственной деятельности, еще больше укрепились. Остается только подтянуться в сфере торгово-экономических связей, где есть большой двусторонний интерес деловых людей и бизнеса. Думаю, 2019 год будет плодотворным», – сказал он.
За большой вклад в развитие дружественных отношений между Республикой Южная Осетия и Республикой Абхазия и в связи с 60-летием со дня рождения Анатолий Бибилов наградил Алана Елбакиева орденом Дружбы.
Сухум. 21 января. Апсныпресс. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Абхазия в Республике Южная Осетия Аланом Елбакиевым. Об этом сообщает сайт МИД РА.
Анатолий Бибилов поздравил Посла с юбилеем, отметив большие заслуги Алана Елбакиева, как в рядах защитников Отечества, так и в деле развития двусторонних отношений с братской Абхазией. «Вам удалось сделать многое для своего народа. Сегодня вы представляете братскую Республику Абхазия, где у вас также есть успехи, и руководство Абхазии высоко ценит ваши усилия по поддержанию и развитию отношений между республиками Южная Осетия и Абхазия. Также, вы снискали уважение у народа и у руководства Республики Южная Осетия. Это большие достижения. Я горд дружбой с вами», – сказал Анатолий Бибилов.
Президент Южной Осетии выразил уверенность в дальнейшем развитии и укреплении двусторонних югоосетино-абхазских отношений.
В свою очередь, Алан Елбакиев поблагодарил главу Югоосетинского государства за высокую оценку его вклада в дело обеспечения безопасности Республики Южная Осетия. «Волею судьбы я сейчас представляю братскую Республику Абхазия, отношения с которой развиваются динамично, а благодаря подписанному ранее Соглашению, которое охватывает все сферы государственной деятельности, еще больше укрепились. Остается только подтянуться в сфере торгово-экономических связей, где есть большой двусторонний интерес деловых людей и бизнеса. Думаю, 2019 год будет плодотворным», – сказал он.
За большой вклад в развитие дружественных отношений между Республикой Южная Осетия и Республикой Абхазия и в связи с 60-летием со дня рождения Анатолий Бибилов наградил Алана Елбакиева орденом Дружбы.
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