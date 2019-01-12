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Алла Трайста заняла первое место в турнире РТТ
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11:32, 12 Января 2019
Тренирует спортсменку - Саид Бебия.
Сухум. 12 января. Апсныпресс. Турнир РТТ среди юношей и девушек 2009-2010 гг.р. прошел в Ставрополе.
В соревнованиях приняли участие 24 теннисистки из городов России и спортсменка из Абхазии Алла Трайста.
Дойдя до финала, Алла обыграла соперницу из Ростова со счётом 4:0, 4:1, и заняла первое место.
Тренирует спортсменку - Саид Бебия.
Сухум. 12 января. Апсныпресс. Турнир РТТ среди юношей и девушек 2009-2010 гг.р. прошел в Ставрополе.
В соревнованиях приняли участие 24 теннисистки из городов России и спортсменка из Абхазии Алла Трайста.
Дойдя до финала, Алла обыграла соперницу из Ростова со счётом 4:0, 4:1, и заняла первое место.
Тренирует спортсменку - Саид Бебия.
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