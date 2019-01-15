Аида Чачхалия: в 2018 году собранные налоги составили 95% от плановых показателей

В пресс-центре АГТРК прошла пресс-конференция главы Администрации Ткуарчалского района Аида Чачхалия.



Сухум. 22 января. Апсныпресс. Мадина Чагава. О проделанной работе в 2018 году, о планах и проблемах района в пресс-центре Абхазской государственной телерадиокомпании рассказала глава Администрации Ткуарчалского района Аида Чачхалия.



Работе района за 2018 год сама Аида Чачхалия дала положительную оценку. «На сегодня мы собираем отчеты и подводим итоги работы. В частности, в 2018 году собранные налоги составили 95% от плановых показателей, а в 2017 году – 85%. Удалось наладить своевременные выплаты зарплат бюджетным работникам. Средства из доходной части бюджета мы направили на улучшение социального положения населения, в частности, малоимущих семей. Кроме того, в бюджете на текущий год запланировано потратить 600 тысяч рублей на закупку лекарств в больницу для оказания первой помощи пациентам, а также, при необходимости, на перевозку больных за пределы района», – сообщила Чачхалия.



Кроме того, по словам главы Администрации, в районе увеличены дотации: «Доходы нашего района в прошлом году составляли 28 млн рублей, из них мы собрали 27,5 млн. Но в этом году доходы уменьшились и будут составлять 20 млн рублей. Соответственно, увеличиваются дотации».



Главной проблемой района Аида Чачхалия назвала нехватку рабочих мест: «Если ранее в угледобывающей фирме работало 300 человек, то сейчас – 9. Но в ближайшее время мы ждем инвесторов для осмотра и возможного открытия шахты №6. Кроме того, в селе Кындыг Очамчырского района на балансе Ткуарчалского района числится бывший пионерский лагерь. И мы нашли инвестора, который планирует его отстроить, тем самым обеспечив рабочими местами жителей Ткуарчалского района».



Чачхалия рассказала и о решенных проблемах района. Так, по ее словам, практически решена проблема с водоснабжением. «Более 25 лет водозаборная станция не функционировала, но сейчас она восстановлена. Единственной проблемой остаются старые трубы, которые нужно заменить». – сказала она.



Аида Чачхалия сообщила о планах на текущий год: «Необходимо завершить ремонт и ввести в эксплуатацию в 4 квартале этого года районную больницу. Все работы ведутся в соответствии с графиком. В планах – завершение строительства рынка, асфальтирование дороги. Уже собрано 5 млн рублей на строительство храма, сейчас ждем благословения отца Виссариона».



Аида Чачхалия ответила на вопрос Апсныпресс о развитии туризма: «Туристический поток увеличился, благодаря работе частных предпринимателей и туроператоров, в частности, организованны туры на наши радоновые горячие источники».

