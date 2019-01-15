11:27, 22 Января 2019 107
11:09, 22 Января 2019 91
17:03, 21 Января 2019 318
16:44, 21 Января 2019 546
15:48, 21 Января 2019 583
15:38, 21 Января 2019 287
13:01, 21 Января 2019 267
14:39, 18 Января 2019 825
13:36, 18 Января 2019 616
12:39, 18 Января 2019 503
12:35, 18 Января 2019 843
11:38, 18 Января 2019 574
11:16, 18 Января 2019 736
17:04, 17 Января 2019 866
16:55, 17 Января 2019 1213
15:04, 17 Января 2019 753
14:30, 17 Января 2019 758
13:27, 17 Января 2019 843
15:28, 16 Января 2019 762
14:05, 16 Января 2019 1142
11:52, 16 Января 2019 973
16:17, 15 Января 2019 3643
15:48, 15 Января 2019 907
15:11, 15 Января 2019 1193
14:03, 15 Января 2019 1265
Популярное
17.01.2019 1213
15.01.2019 1193
16.01.2019 1143
15.01.2019 909
Абхазский боксер Игорь Адлейба проведет очередной рейтинговый бой
96
11:09, 22 Января 2019
Игорь Адлейба встретится со спортсменом из Узбекистана.
Сухум. 22 января. Апсныпресс. Дамей Касландзия. 9 февраля в Сочи состоится вечер профессионального бокса «Галактическая схватка-3», участие в котором примет абхазский профессиональный боксер Игорь Адлейба.
В рамках турнира пройдет серия поединков за кубок Президента РФ. Игорю Адлейба предстоит провести 6-й рейтинговый бой со спортсменом из Узбекистана Ахамджоном Инаковым.
Помощник председателя Госкомспорта РА Артур Адлейба проинформировал: «В данное время Игорь проходит подготовку в Екатеринбурге. Все расходы по подготовке нашего спортсмена взял на себя Госкомспорта РА. Самочувствие спортсмена отличное. Это уже пятый турнир Titov Boxing Promotions в Сочи и третий турнир серии «Галактическая схватка». Именно на «Галактической схватке» свои яркие победы одержал Игорь Адлейба».
У Игоря Адлейба в профессиональном боксе 5 побед, из них 3 он завершил нокаутом.
Начало турнира в 17:00 в развлекательном центре «Галактика», в Сочи (Красная поляна).
Сухум. 22 января. Апсныпресс. Дамей Касландзия. 9 февраля в Сочи состоится вечер профессионального бокса «Галактическая схватка-3», участие в котором примет абхазский профессиональный боксер Игорь Адлейба.
В рамках турнира пройдет серия поединков за кубок Президента РФ. Игорю Адлейба предстоит провести 6-й рейтинговый бой со спортсменом из Узбекистана Ахамджоном Инаковым.
Помощник председателя Госкомспорта РА Артур Адлейба проинформировал: «В данное время Игорь проходит подготовку в Екатеринбурге. Все расходы по подготовке нашего спортсмена взял на себя Госкомспорта РА. Самочувствие спортсмена отличное. Это уже пятый турнир Titov Boxing Promotions в Сочи и третий турнир серии «Галактическая схватка». Именно на «Галактической схватке» свои яркие победы одержал Игорь Адлейба».
У Игоря Адлейба в профессиональном боксе 5 побед, из них 3 он завершил нокаутом.
Начало турнира в 17:00 в развлекательном центре «Галактика», в Сочи (Красная поляна).
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.org. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.org обязательна.