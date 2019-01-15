Абхазский боксер Игорь Адлейба проведет очередной рейтинговый бой

Игорь Адлейба встретится со спортсменом из Узбекистана.



Сухум. 22 января. Апсныпресс. Дамей Касландзия. 9 февраля в Сочи состоится вечер профессионального бокса «Галактическая схватка-3», участие в котором примет абхазский профессиональный боксер Игорь Адлейба.



В рамках турнира пройдет серия поединков за кубок Президента РФ. Игорю Адлейба предстоит провести 6-й рейтинговый бой со спортсменом из Узбекистана Ахамджоном Инаковым.



Помощник председателя Госкомспорта РА Артур Адлейба проинформировал: «В данное время Игорь проходит подготовку в Екатеринбурге. Все расходы по подготовке нашего спортсмена взял на себя Госкомспорта РА. Самочувствие спортсмена отличное. Это уже пятый турнир Titov Boxing Promotions в Сочи и третий турнир серии «Галактическая схватка». Именно на «Галактической схватке» свои яркие победы одержал Игорь Адлейба».



У Игоря Адлейба в профессиональном боксе 5 побед, из них 3 он завершил нокаутом.



Начало турнира в 17:00 в развлекательном центре «Галактика», в Сочи (Красная поляна).