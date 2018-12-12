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Абхазские спортсмены заняли призовые места в турнире по вольной борьбе в Санкт-Петербурге

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12:02, 17 Декабря 2018
Абхазские спортсмены заняли призовые места в турнире по вольной борьбе в Санкт-Петербурге
Тренируют спортсменов Тимур Джопуа и Хаджарат Гадлия.

Сухум. 17 декабря. Апсныпресс. Традиционный турнир по вольной борьбе, посвященный памяти чемпиона СССР Владимира Родионова, прошел в Санкт-Петербурге.

В турнире приняли участие 250 спортсменов из регионов Российской Федерации, а также абхазские спортсмены.

По итогам соревнований первые места заняли Рустам Лагиндзе (в/к-55 кг), Астамур Квициния (в/к-60 кг) и Богдан Багателия (в/к-71 кг), вторые - у Алана Абшилава (в/к-55 кг) и Беслана Багателия (в/к-65 кг), на третьем месте Леон Квициния (в/к-34 кг) и Даут Чолокуа (в/к-57 кг).

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