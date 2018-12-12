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Абхазские и российские военные провели первые комплексные тактические учения
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12:10, 17 Декабря 2018
На совместных командных пунктах офицеры двух стран в общем взаимодействии осуществляли оперативное решение учебно-боевых задач и грамотное применение своих подразделений.
Сухум. 17 декабря. Апсныпресс. В рамках программы совместной боевой подготовки личный состав российской военной базы Южного военного округа и военнослужащие Министерства обороны Абхазии провели первые в новом учебном году плановые комплексные тактические учения, сообщает пресс-служба ЮВО.
В течение недели в республике на полигонах «Цабал» и «Нагвалоу» в условиях горно-лесистой и прибрежной местности военнослужащие отрабатывали оборонительные и наступательные действия, выполняли боевые стрельбы в составе отделений. Также в составе разведывательно-ударных контуров с применением артиллерии и средств беспилотной авиации совершенствовали навыки по поражению отдаленных целей условного противника.
На совместных командных пунктах офицеры двух стран в общем взаимодействии осуществляли оперативное решение учебно-боевых задач и грамотное применение своих подразделений.
Кроме того, российские военнослужащие провели для абхазских коллег показные занятия по всем военным дисциплинам. В частности, в ходе медицинской подготовки демонстрировались эвакуация условного раненого из «подбитого» бронетранспортера и оказание ему первичной доврачебной помощи.
Всего в учебных мероприятиях приняли участие более 1 тыс. военнослужащих Абхазии и России, было задействовано свыше 200 единиц военной и специальной техники, в том числе современные БТР-82АМ, танки Т-72Б3 и вездеходы «КамАЗ».
Сухум. 17 декабря. Апсныпресс. В рамках программы совместной боевой подготовки личный состав российской военной базы Южного военного округа и военнослужащие Министерства обороны Абхазии провели первые в новом учебном году плановые комплексные тактические учения, сообщает пресс-служба ЮВО.
В течение недели в республике на полигонах «Цабал» и «Нагвалоу» в условиях горно-лесистой и прибрежной местности военнослужащие отрабатывали оборонительные и наступательные действия, выполняли боевые стрельбы в составе отделений. Также в составе разведывательно-ударных контуров с применением артиллерии и средств беспилотной авиации совершенствовали навыки по поражению отдаленных целей условного противника.
На совместных командных пунктах офицеры двух стран в общем взаимодействии осуществляли оперативное решение учебно-боевых задач и грамотное применение своих подразделений.
Кроме того, российские военнослужащие провели для абхазских коллег показные занятия по всем военным дисциплинам. В частности, в ходе медицинской подготовки демонстрировались эвакуация условного раненого из «подбитого» бронетранспортера и оказание ему первичной доврачебной помощи.
Всего в учебных мероприятиях приняли участие более 1 тыс. военнослужащих Абхазии и России, было задействовано свыше 200 единиц военной и специальной техники, в том числе современные БТР-82АМ, танки Т-72Б3 и вездеходы «КамАЗ».
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