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Абитуриентам из Абхазии станет проще поступать в российские вузы
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13:22, 13 Декабря 2018
В Госдуме Российской Федерации ратифицировано Соглашение «О взаимном признании образования и (или) квалификаций».
Сухум. 13 декабря. Апсныпресс. Школьникам и абитуриентам из Абхазии будет проще поступить на учёбу в российские средние и высшие учебные заведения. Госдума России ратифицировала Соглашение, заключенное между правительствами России и Абхазии «О взаимном признании образования и (или) квалификаций». Документ регулирует вопросы взаимного признания основного общего, среднего, среднего профессионального, а также высшего образования, полученного как в России, так и в Абхазии. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Как сообщает издание со ссылкой на замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич, Соглашение разработано в целях реализации статьи 20 Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия «О союзничестве и стратегическом партнёрстве» от 24 ноября 2014 года, согласно которой стороны Соглашения осуществляют согласованные меры, направленные на обеспечение взаимного признания образования и (или) квалификаций.
Документ был подписан 18 декабря 2017 года в Москве и устанавливает признание основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, а также квалификаций, полученных в образовательных и научных организациях обеих стран по образовательным программам, которые прошли аккредитацию в соответствии с законодательством каждого из государств.
Сказано, что подразумевается предоставление прав для продолжения обучения и осуществления профессиональной деятельности в каждом из государств. То есть, выпускник бакалавриата абхазского вуза может продолжить обучение в магистратуре высшего учебного заведения, расположенного на территории России и наоборот.
Первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин отметил, что до этого на основании документов об образовании, полученных в Абхазии, абитуриенты из республики не могли поступать в российские вузы, либо этот вопрос решался в результате сложных дипломатических переговоров.
Сейчас в России учится 1 691 студент из Абхазии, 919 из них – платно.
Сухум. 13 декабря. Апсныпресс. Школьникам и абитуриентам из Абхазии будет проще поступить на учёбу в российские средние и высшие учебные заведения. Госдума России ратифицировала Соглашение, заключенное между правительствами России и Абхазии «О взаимном признании образования и (или) квалификаций». Документ регулирует вопросы взаимного признания основного общего, среднего, среднего профессионального, а также высшего образования, полученного как в России, так и в Абхазии. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Как сообщает издание со ссылкой на замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич, Соглашение разработано в целях реализации статьи 20 Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия «О союзничестве и стратегическом партнёрстве» от 24 ноября 2014 года, согласно которой стороны Соглашения осуществляют согласованные меры, направленные на обеспечение взаимного признания образования и (или) квалификаций.
Документ был подписан 18 декабря 2017 года в Москве и устанавливает признание основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, а также квалификаций, полученных в образовательных и научных организациях обеих стран по образовательным программам, которые прошли аккредитацию в соответствии с законодательством каждого из государств.
Сказано, что подразумевается предоставление прав для продолжения обучения и осуществления профессиональной деятельности в каждом из государств. То есть, выпускник бакалавриата абхазского вуза может продолжить обучение в магистратуре высшего учебного заведения, расположенного на территории России и наоборот.
Первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин отметил, что до этого на основании документов об образовании, полученных в Абхазии, абитуриенты из республики не могли поступать в российские вузы, либо этот вопрос решался в результате сложных дипломатических переговоров.
Сейчас в России учится 1 691 студент из Абхазии, 919 из них – платно.
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