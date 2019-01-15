16:33, 22 Января 2019 76
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12:50, 22 Января 2019 943
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23 января в Абхазии четырнадцать градусов тепла
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15:40, 22 Января 2019
Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Сухум. 22 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду погоду Черноморского побережья Абхазии формирует передняя часть Средиземноморского циклона с относительно теплыми массами воздуха. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Атмосферное давление пониженное – 763 мм рт. ст.
Ветер умеренный – 3-8 м/с, местами порывы до 10 м/с.
Температура воздуха ночью +1 +6°С, днем +9+14°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды умеренное – 25-75 см (1-2б).
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
В столице переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +5°С, днем +13°С.
Сухум. 22 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду погоду Черноморского побережья Абхазии формирует передняя часть Средиземноморского циклона с относительно теплыми массами воздуха. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Атмосферное давление пониженное – 763 мм рт. ст.
Ветер умеренный – 3-8 м/с, местами порывы до 10 м/с.
Температура воздуха ночью +1 +6°С, днем +9+14°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды умеренное – 25-75 см (1-2б).
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
В столице переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +5°С, днем +13°С.
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