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20 декабря в Абхазии облачно, временами дождь
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16:51, 19 Декабря 2018
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Сухум. 19 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг погода Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием фронтов южного циклона. Ожидается облачная погода, временами дождь.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный – 3-8 м/с, местами порывы до 11 м/с.
Температура воздуха ночью +4+9, днем +8+13°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное – 25-125 см (2-3б).
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
В столице облачная погода, временами дождь.
Температура воздуха ночью +8, днем +13°С.
Сухум. 19 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг погода Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием фронтов южного циклона. Ожидается облачная погода, временами дождь.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный – 3-8 м/с, местами порывы до 11 м/с.
Температура воздуха ночью +4+9, днем +8+13°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное – 25-125 см (2-3б).
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
В столице облачная погода, временами дождь.
Температура воздуха ночью +8, днем +13°С.
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