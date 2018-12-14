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20 декабря в Абхазии облачно, временами дождь

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16:51, 19 Декабря 2018
20 декабря в Абхазии облачно, временами дождь
Относительная влажность воздуха – 70-90%.

Сухум. 19 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг погода Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием фронтов южного циклона. Ожидается облачная погода, временами дождь. 

Атмосферное давление нестабильное. 

Ветер умеренный – 3-8 м/с, местами порывы до 11 м/с.

Температура воздуха ночью +4+9, днем +8+13°С.

Температура морской воды +14°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное – 25-125 см (2-3б).

Относительная влажность воздуха – 70-90%.
                            
В столице облачная погода, временами дождь.

Температура воздуха ночью +8, днем +13°С.

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