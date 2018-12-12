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19 декабря в Абхазии без осадков, семнадцать градусов тепла

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15:40, 18 Декабря 2018
19 декабря в Абхазии без осадков, семнадцать градусов тепла
Температура морской воды +14°С.

Сухум. 18 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием передней части Средиземноморского циклона и активного выноса теплых масс воздуха с юга. Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков.

Атмосферное давление в пределах нормы - 764 мм р.с., будет медленно понижаться. 

Ветер слабый и умеренный - 2-7м/с., местами порывы до 10м/с., СВ,В направления.  

Температура воздуха ночью +5+10°С, днем +12+17°С.

Температура морской воды +14°С.

Волнение морской воды умеренное - 25-  75см (1-2б).

Относительная влажность воздуха - 70-90 %.
                                                                           
В столице облачная с прояснениями погода, без осадков.

Температура воздуха ночью +9°С, днем +16°С.


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