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19 декабря в Абхазии без осадков, семнадцать градусов тепла
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15:40, 18 Декабря 2018
Температура морской воды +14°С.
Сухум. 18 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием передней части Средиземноморского циклона и активного выноса теплых масс воздуха с юга. Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков.
Атмосферное давление в пределах нормы - 764 мм р.с., будет медленно понижаться.
Ветер слабый и умеренный - 2-7м/с., местами порывы до 10м/с., СВ,В направления.
Температура воздуха ночью +5+10°С, днем +12+17°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды умеренное - 25- 75см (1-2б).
Относительная влажность воздуха - 70-90 %.
В столице облачная с прояснениями погода, без осадков.
Температура воздуха ночью +9°С, днем +16°С.
Сухум. 18 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием передней части Средиземноморского циклона и активного выноса теплых масс воздуха с юга. Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков.
Атмосферное давление в пределах нормы - 764 мм р.с., будет медленно понижаться.
Ветер слабый и умеренный - 2-7м/с., местами порывы до 10м/с., СВ,В направления.
Температура воздуха ночью +5+10°С, днем +12+17°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды умеренное - 25- 75см (1-2б).
Относительная влажность воздуха - 70-90 %.
В столице облачная с прояснениями погода, без осадков.
Температура воздуха ночью +9°С, днем +16°С.
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