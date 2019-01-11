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17 января в Абхазии восемь градусов тепла

15:28, 16 Января 2019
17 января в Абхазии восемь градусов тепла
В предгорьях и горах – снег.

Сухум. 16 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием северо-восточной периферии юго-западного Антициклона и холодных масс воздуха с северо-запада. Ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и до второй половины дня дождь, возможен дождь со снегом, в возвышенностях – снег. В предгорьях и горах – снег.

Атмосферное давление – нестабильное.

Ветер умеренный - 2-7м/с, местами порывы от 10 до 12м/с З, Ю, В направления.

Температура воздуха ночью +1+6°С, днем +3+8°С.

Температура морской воды +11°С.

Волнение морской воды значительное - более125см (3-5б).

Относительная влажность воздуха - 70-90 %.

В столице облачная погода с прояснениями, ночью и до второй половины дня дождь, возможен дождь со снегом.

Температура воздуха ночью +3°С, днем +7°С.

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