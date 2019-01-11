17 января в Абхазии восемь градусов тепла

В предгорьях и горах – снег.



Сухум. 16 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием северо-восточной периферии юго-западного Антициклона и холодных масс воздуха с северо-запада. Ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и до второй половины дня дождь, возможен дождь со снегом, в возвышенностях – снег. В предгорьях и горах – снег.



Атмосферное давление – нестабильное.



Ветер умеренный - 2-7м/с, местами порывы от 10 до 12м/с З, Ю, В направления.



Температура воздуха ночью +1+6°С, днем +3+8°С.



Температура морской воды +11°С.



Волнение морской воды значительное - более125см (3-5б).



Относительная влажность воздуха - 70-90 %.



В столице облачная погода с прояснениями, ночью и до второй половины дня дождь, возможен дождь со снегом.



Температура воздуха ночью +3°С, днем +7°С.